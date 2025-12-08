Таиланд в понедельник начал авиаудары по Камбодже, при этом обе стороны обвиняют друг друга в нападениях, пишет LETA со ссылкой на AP.

Пресс-секретарь армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари заявил, что камбоджийские войска в нескольких районах первыми открыли огонь по территории Таиланда. По его словам, один тайский солдат был убит, ещё четверо ранены, и из пострадавших районов эвакуируют мирных жителей.

Таиланд использовал самолёты, чтобы "наносить удары по военным объектам в нескольких районах с целью подавить огонь в поддержку Камбоджи", — сказал он.

Пресс-секретарь министерства обороны Камбоджи Малия Сочета заявила, что вооружённые силы Таиланда первыми атаковали камбоджийских солдат. По её словам, во время первых атак в понедельник Камбоджа не отвечала огнём.

"Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все враждебные действия, угрожающие миру и стабильности в регионе", — сказала она.

В октябре Таиланд заключил с Камбоджей мирное соглашение.

Целью соглашения, подписанного под эгидой президента США Дональда Трампа, является достижение долгосрочного мира после июльских столкновений на границе между Таиландом и Камбоджей, в результате которых были убиты как минимум 43 человека. Более 300 000 мирных жителей с обеих сторон границы были вынуждены покинуть свои дома.

Между Таиландом и Камбоджей на протяжении десятилетий существуют разногласия по поводу приграничных территорий, однако июльские столкновения были вызваны утверждениями Таиланда о том, что Камбоджа разместила вдоль границы мины, в результате чего пострадали тайские солдаты.