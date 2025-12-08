Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже 0 354

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Таиланд нанес авиаудары по Камбодже
ФОТО: пресс-фото

Таиланд в понедельник начал авиаудары по Камбодже, при этом обе стороны обвиняют друг друга в нападениях, пишет LETA со ссылкой на AP.

Пресс-секретарь армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари заявил, что камбоджийские войска в нескольких районах первыми открыли огонь по территории Таиланда. По его словам, один тайский солдат был убит, ещё четверо ранены, и из пострадавших районов эвакуируют мирных жителей.

Таиланд использовал самолёты, чтобы "наносить удары по военным объектам в нескольких районах с целью подавить огонь в поддержку Камбоджи", — сказал он.

Пресс-секретарь министерства обороны Камбоджи Малия Сочета заявила, что вооружённые силы Таиланда первыми атаковали камбоджийских солдат. По её словам, во время первых атак в понедельник Камбоджа не отвечала огнём.

"Камбоджа призывает Таиланд немедленно прекратить все враждебные действия, угрожающие миру и стабильности в регионе", — сказала она.

В октябре Таиланд заключил с Камбоджей мирное соглашение.

Целью соглашения, подписанного под эгидой президента США Дональда Трампа, является достижение долгосрочного мира после июльских столкновений на границе между Таиландом и Камбоджей, в результате которых были убиты как минимум 43 человека. Более 300 000 мирных жителей с обеих сторон границы были вынуждены покинуть свои дома.

Между Таиландом и Камбоджей на протяжении десятилетий существуют разногласия по поводу приграничных территорий, однако июльские столкновения были вызваны утверждениями Таиланда о том, что Камбоджа разместила вдоль границы мины, в результате чего пострадали тайские солдаты.

Читайте нас также:
#граница #Таиланд #Дональд Трамп #Камбоджа #мины #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео