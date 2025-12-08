Бывшая министр иностранных дел Германии, а ныне президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Украину нельзя вынуждать отказываться от своих территорий ради мирного соглашения, предупредив, что поощрение агрессии лишь приведёт к новым войнам, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Вы осуждаете акт агрессии, а не поощряете его. Те, кто поощряет агрессию, вместо мира получат ещё большую войну", — указала Бербок в интервью, опубликованном в воскресенье в газетах медиагруппы Funke.

Глава РФ Владимир Путин требует, чтобы Украина отвела свои войска из частей Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Киева.

Соединённые Штаты также оказывают давление на Украину, настаивая на уступках, утверждая, что иначе война не закончится. Однако Украина до сих пор отказывается.

Бербок высказалась осторожно в отношении возможной роли ООН в обеспечении перемирия. "Сначала должно быть перемирие и мирный договор, и только потом мы можем обсуждать, как этого достичь, — сказала она. - Но чтобы этого достичь, Россия должна быть готова прекратить войну".