Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украину нельзя заставлять отказываться от территорий - Бербок 0 418

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украину нельзя заставлять отказываться от территорий - Бербок

Бывшая министр иностранных дел Германии, а ныне президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что Украину нельзя вынуждать отказываться от своих территорий ради мирного соглашения, предупредив, что поощрение агрессии лишь приведёт к новым войнам, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Вы осуждаете акт агрессии, а не поощряете его. Те, кто поощряет агрессию, вместо мира получат ещё большую войну", — указала Бербок в интервью, опубликованном в воскресенье в газетах медиагруппы Funke.

Глава РФ Владимир Путин требует, чтобы Украина отвела свои войска из частей Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Киева.

Соединённые Штаты также оказывают давление на Украину, настаивая на уступках, утверждая, что иначе война не закончится. Однако Украина до сих пор отказывается.

Бербок высказалась осторожно в отношении возможной роли ООН в обеспечении перемирия. "Сначала должно быть перемирие и мирный договор, и только потом мы можем обсуждать, как этого достичь, — сказала она. - Но чтобы этого достичь, Россия должна быть готова прекратить войну".

Читайте нас также:
#Украина #ООН #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео