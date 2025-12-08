Baltijas balss logotype
Страшнее Covid-19. Ученые предупреждают о новой угрозе пандемии 1 585

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Страшнее Covid-19. Ученые предупреждают о новой угрозе пандемии

Вирус птичьего гриппа меняется в результате естественного процесса мутации, поэтому могут появиться новые, более опасные и заразные варианты, способные чаще заражать людей, пишет «Der Spiegel», ссылаясь на исследование французского Института Пастера.

Учёные выступили с предупреждением после смерти фермера-птицевода от вируса H5N5. Институт Пастера был одной из первых лабораторий в Европе, разработавших тесты на COVID-19.

Угроза пандемий птичьего гриппа растёт по мере того, как вирус становится всё более «адаптивным». В течение нескольких лет птичий грипп регистрируется у большого количества диких птиц, домашней птицы и животных в зоопарках. В редких случаях заражаются и люди. Вирус передаётся воздушно-капельным путём, через вдыхание загрязнённых частиц пыли и капель, а также при контакте с экскрементами животных, содержащими вирус.

«Пандемия птичьего гриппа, вероятно, будет очень серьёзной, возможно, даже хуже той пандемии, которую мы уже пережили»

«У людей есть антитела против сезонного гриппа, но не против вируса птичьего гриппа H5N5», - сообщила агентству Reuters Мари-Анн Рэми-Велти, глава Центра респираторных инфекций Института Пастера.

«У людей есть антитела против сезонного гриппа, но не против вируса птичьего гриппа H5N5». Французские исследователи обеспокоены тем, что вирусы птичьего гриппа могут адаптироваться к млекопитающим и передаваться от человека к человеку. Следовательно, такие вирусы гриппа могут быть смертельными даже для здоровых людей.

Однако другие эксперты считают, что мир в целом хорошо подготовлен к возможным новым пандемиям. «Мы извлекли урок из кризиса, вызванного коронавирусом», - заявил Грегорио Торрес, глава научного отдела Всемирной организации здравоохранения животных. Случаи заражения людей редки. Он оценивает риск пандемии для людей как низкий. Кроме того, существуют вакцины против вирусов птичьего гриппа. В настоящее время нет научных доказательств передачи вируса от человека к человеку. Поэтому людям, не работающим в сельском хозяйстве, рекомендуется избегать контактов с дикими птицами.

#здравоохранение #птичий грипп #пандемия #вакцины #угроза
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го декабря

    Спасибо, но очередной панический об@бон уже не прокатит. Нахлебались пизд@жом. Скорей правящих чертей сожгут с шестёрками, чем снова сядут на домашний лагерный режим.

    5
    1

