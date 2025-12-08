В то время, как Литва стремится принять в следующем году меньше мигрантов в рамках Механизма солидарности Европейского союза (ЕС), чем было решено правительством, представитель Агентства ООН по делам беженцев призывает поступать честно и соблюдать обязательства.

Кстати, этот призыв вполне применим и к Латвии, которая упирает на то, что из-за наплыва беженцев из-за белорусской границы и так испытывает чрезмерное давление. Кроме того, она приняла много беженцев с Украины.

«Мы считаем, что было бы честно просто принять то, что уже было решено. Знаете, Пакт ЕС о миграции и убежище вырабатывался много лет, поэтому у всех стран было много возможностей для переговоров. (...) Это поистине уникальная возможность для государств-членов ЕС наконец договориться о миграции. Если они этого не сделают и каждый начнёт действовать по-своему, вся система рухнет», — заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд в интервью BNS.

Как сообщало агентство BNS, в среду правительство приняло решение, что Литва примет половину мигрантов в рамках Механизма солидарности ЕС в следующем году и заплатит за другую половину.

Литве придётся начать выполнять это обязательство с июня 2026 года.

Однако премьер-министр Инга Ругинене говорит, что Вильнюс будет добиваться, чтобы число мигрантов не превышало 40 человек, потому что лишь столько могут проверить государственные учреждения.

«Мы призываем соблюдать соглашение. Действительно, в рамках Механизма солидарности, как и в случае обычного перемещения, страны имеют право окончательно решать, кто в них приедет. Это отличается от ситуации, когда просители убежища прибывают напрямую и должны быть направлены на юридические процедуры, поэтому этот механизм позволяет проводить проверку беженцев», — сообщила Сандлунд агентству BNS.

Агентство BNS сообщало, что в соответствии с Пактом о миграции и предоставлении убежища, одобренным Советом ЕС в мае прошлого года, Литва обязана ежегодно принимать около 160 мигрантов или платить 3,28 миллиона евро.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), окончательный размер финансовых взносов государств-членов будет определен позднее, после принятия решения Европейским советом.

Литва должна выплатить финансовый взнос в 2027 году, поэтому эти средства должны быть заложены в бюджет следующего года.

Механизм солидарности обязывает государства-члены ЕС разделить бремя миграции со странами, которые становятся первой остановкой для прибывающих в ЕС.

Ранее Литва скептически относилась к приёму мигрантов, поскольку страна уже предоставила убежище бежавшим от войны украинцам, а нелегальные мигранты регулярно пытаются проникнуть через границу с Беларусью.

По данным Министерства внутренних дел, с 2021 года литовские пограничники предотвратили более 24 тыс. попыток незаконного пересечения государственной границы.

Департамент миграции в октябре сообщил, что в стране зарегистрировано более 211 тыс. иностранцев с действующим видом на жительство.

Европейская комиссия в своем первом Европейском ежегодном отчете по вопросам убежища и миграции заявила, что Греция, Кипр, Испания и Италия испытывают миграционное давление, а 12 других стран, включая Польшу и Литву, испытывают серьезное миграционное давление.