Цены на алкоголь сильно различаются по всей Европе, часто из-за налогов, введённых для снижения вреда, связанного с употреблением алкоголя.

В среднем €1,50 из каждых €100, которые домохозяйства тратят на товары и услуги в ЕС, приходится на алкогольные напитки, по данным Евростата. Между странами доля алкогольных напитков в расходах домашних хозяйств существенно различается.

Индекс уровня цен, который сравнивает стоимость одинаковой корзины алкогольных напитков по всей Европе, удобен для оценки различий в стоимости алкоголя. Среднее значение по ЕС принимается за 100: если такая корзина стоит €100 на уровне ЕС, индекс показывает, сколько она будет стоить в каждой стране.

Показатель выше 100 означает, что в стране дороже, чем в среднем по ЕС. Значение ниже 100 означает, что дешевле. Для стравнения в Латвии этот идекс выше среднего - 137.

Самый дорогой алкоголь — в странах Северной Европы, Турции и Ирландии

По состоянию на 2024 год самой дорогой страной по ценам на алкоголь является Исландия среди 36 европейских стран (члены ЕС, кандидаты и государства ЕАСТ). В Исландии за напитки, которые в среднем по ЕС стоят €100, платят €285. Это на 185% выше среднего по ЕС.

Далее в рейтинге корзина стоит €226 в Норвегии, €210 в Финляндии и €203 в Турции. То есть алкоголь обходится более чем вдвое дороже, чем в среднем по ЕС. Ирландия с показателем €198 тоже близка к этому уровню.

Три самых дорогих страны по ценам на алкоголь находятся в Северной Европе. Две другие северные страны также выше среднего по ЕС: Швеция (€146) и Дания (€125).

Самый дешевый алкоголь — в Италии, Германии и Австрии

Самые низкие цены на алкоголь зафиксированы в Италии, Германии и Австрии. Корзина алкогольных напитков, которая в ЕС стоит €100, в Италии обходится всего в €84. Это на 16% ниже среднего по ЕС.

В Германии €87, в Австрии €90. В Испании за ту же корзину платят €91. В целом в «большой четверке» экономик ЕС алкоголь дешевле, чем в среднем по Союзу. Лишь Франция выше среднего с показателем €102, то есть всего на 2% больше.

Доходы не учитываются

Доходы или заработок не включаются в ценовые сравнения, то есть рейтинг не учитывает зарплаты и другие показатели личных доходов.

«Важно различать цену на алкоголь и его доступность», сказал Euronews Business профессор Шеффилдского университета Колин Ангус.

В стране с низкими ценами на алкоголь, но низкими располагаемыми доходами доступность может оставаться низкой; верно и обратное.

«Налоги являются ключевым фактором, определяющим различия в ценах… Более высокие акцизы на алкоголь являются одним из важнейших драйверов более высоких цен на алкоголь в ряде европейских стран, прежде всего в Северной Европе», добавил Ангус.

Он отметил, что в странах Северной Европы, таких как государства Скандинавии, а также в Ирландии и Великобритании, более высокие налоговые ставки, как правило, являются ответом на высокие уровни потребления алкоголя и связанного с ним вреда.

В 2020 году, последнем году, когда Великобритания участвовала в этом сравнении, ее индекс составлял 139 при среднем по ЕС 100.

«В большинстве средиземноморских стран сегодня значительно ниже уровни потребления алкоголя и связанного с ним вреда, а значит, и меньшая необходимость в повышенных налоговых ставках, чтобы сдерживать чрезмерное употребление», добавил он.

Доктор Якоб Мантей из Гамбургского университета также подчеркнул, что более высокие ставки акцизов на отдельные виды алкоголя являются ключевым фактором различий в ценах на алкоголь.

Например, в 2020 году пять стран Европейского региона ВОЗ с наибольшей долей алкогольных налогов в розничной цене пива были Финляндия, Турция, Норвегия, Эстония и Исландия. Доля налогов колебалась от 28% до 39%, а для крепких напитков она еще выше (может достигать 50% и более). В странах с низким налогообложением доля налогов составляет 10% или меньше.

Повышение налогов увеличивает доходы государства

«Эти данные показывают, что значительная часть розничной цены определяется акцизами», сказал Мантей Euronews Business.

Он отметил, что повышение налогов связано не только со снижением потребления. «Повышение налогов также увеличивает налоговые поступления в бюджет», добавил он.

Колин Ангус также пояснил, что еще одним важным фактором при установлении ставок налогообложения алкоголя, по крайней мере для вина, является производство. По всей Европе страны, выпускающие значительные объемы вина, как правило, вовсе не облагают его налогом или устанавливают очень низкие ставки. Напротив, страны, где вино не производят, склонны облагать его налогом выше.