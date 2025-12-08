В здоровой паре действует простая формула: честность там, где речь об отношениях и приватность там, где речь о личных границах Большинство людей убеждены, что в здоровых отношениях не должно быть никакой лжи. Но психологическая практика показывает, что абсолютная честность - идеал, который не всегда работает в реальной жизни. Вопрос не в том, возможны ли ложь и умолчание, а зачем они появляются. Возможна ли ложь в близких отношениях и если да, то где проходит граница, рассказала психотерапевт Наталья Гарина.

Три типа лжи

Есть три типа неправды. Первая - защитная, когда люди скрывают что-то не для манипуляции, а чтобы избежать конфликта или не ранить партнёра.

"Например, не рассказать о плохом настроении, чтобы не сорваться на близких. Такая "мелкая ложь вежливости" не разрушает отношения, если не становится системной", - говорит психолог.

Вторая - ложь стыда. Сокрытие прошлого, семейных историй, собственных слабостей. Здесь важно понимать мотив. Если секреты помогают сохранять внутреннюю границу и не травмируют пару - это нормально.

Но если партнёр боится сказать правду, потому что ожидает осуждения или наказания, - это уже маркер опасности, а не индивидуального пространства.

Третий тип - манипулятивная ложь. Сокрытие чувств, финансов, измен, истинных намерений. Это разрушает доверие, формирует дистанцию и создает отношения, где один всегда живет в состоянии контроля.

Какие вещи нельзя скрывать

В здоровой паре действует простая формула: честность там, где речь об отношениях и приватность там, где речь о личных границах.

"Партнер не обязан открывать каждую деталь прошлого, но стоит быть откровенным относительно важного - ценностей, чувств, решений, ожиданий. Ложь становится проблемой тогда, когда ее цель - избежать ответственности или получить выгоду за счет другого", - добавляет Наталья Гарина.

Итак, не каждое замалчивание является угрозой. Но каждая ложь имеет мотив. И если этот мотив - страх или манипуляция, это уже сигнал, что в отношениях нужен разговор о доверии.