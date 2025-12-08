Компромиссный вариант законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год предусматривает выделение на безопасность 901 млрд долларов, превышающей на 8 млрд долларов запрос Трампа. 800 млн выделят на помощь Украине.

Конгресс США рассмотрит проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, предусматривающий выделение на национальную безопасность рекордной суммы 901 млрд долларов, превышающей на 8 млрд долларов запрос президента Дональда Трампа. Документ, опубликованный американскими законодателями в воскресенье, 7 декабря, включает среди прочего выделение по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах на военную помощь Украине, обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ.

Законодатели препятствуют планам вывести войска из Европы

Опубликованная версия документа также препятствует возможным планам Трампа вывести войска из европейских стран, вводя новые ограничения на сокращение численности американских сил в Европе, отмечает Politico. По мнению издания, это является "упреком" со стороны обеих партий в Конгрессе в адрес администрации Трампа, которая, как опасаются законодатели, может ограничить обязательства США на европейском континенте.

Помимо обычных положений о закупках военной техники и мерах по повышению обороноспособности на фоне деятельности РФ и Китая, нынешний законопроект фокусируется на сокращении программ, против которых выступает Трамп. В числе прочего речь идет о сворачивании инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности, а также мерах по размещению войск на юго-западной границе США с целью перехвата нелегальных иммигрантов и пресечения контрабанды наркотиков.

Законопроект систематизирует более десятка указов президента США, включая указы об ускорении производства военных беспилотников в США, преобразование системы противовоздушной и противоракетной обороны в противоракетный щит "Золотой купол" и разрешение использовать действующие войска для патрулирования южной границы. В документе также отменяются две резолюции, разрешавшие применение военной силы в Ираке в 1991 и 2002 годах. В последней версии законопроекта также закреплена окончательная отмена американских санкций против Сирии.

Министерство обороны не переименовали в "министерство войны"

Законопроект предусматривает повышение расходов на денежное содержание военнослужащих всех родов войск на 3,8%. Вместе с тем законодатели не переименовали министерство обороны в "министерство войны", как его называют Трамп и министр обороны Пит Хегсет. На протяжении всего текста сохраняются устоявшиеся термины "министерство обороны" и "министр обороны".

Законопроект изменяет порядок закупки вооружений Пентагоном и направлен на укрепление сети государственных и частных организаций, предоставляющих вооруженным силам различные материалы, продукты и услуги. В текст включили новые ограничения на инвестиции США в определенные технологии в Китае. Как отмечает The New York Times, данное положение представляет собой попытку ограничить приток американского капитала в технологическое развитие Китая, в том числе искусственного интеллекта и военных технологий.

По словам председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майка Роджерса, законопроект направлен на "создание критически важных боевых возможностей".

Компромисс двух палат Конгресса

Голосования по законопроекту объемом около 3000 страниц начнутся на текущей неделе. Законодатели намерены передать документ на подпись Трампу до конца текущего года. Увеличение оборонных расходов стало небольшим, но редким разногласием между палатами Конгресса, обе из которых контролируются республиканцами, отмечает The New York Times.

Как указывает Reuters, опубликованный документ представляет собой компромисс между версиями законопроекта о национальной обороне, принятыми ранее Сенатом и Палатой представителей. Окончательная версия законопроекта является результатом продолжавшихся несколько недель переговоров между руководством Палаты представителей и Сената от обеих партий, главами комитетов по вооруженным силам и Белым домом.

В мае Трамп запросил в Конгрессе принятия оборонного бюджета в размере 892,6 млрд долларов на 2026 финансовый год (с октября 2025-го по сентябрь 2026-го), что сопоставимо с расходами в 2025 году. В первоначальном законопроекте Палаты представителей были закреплены расходы на этом уровне, однако Сенат одобрил возможные расходы на уровне 925 млрд долларов.