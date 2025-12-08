Мизулина рассказала, что после блокировки Roblox дети стали писать ей, что хотят уехать из России.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что дети начали писать ей о том, что хотят уехать из России после блокировки разных сайтов.

Она прикрепила сообщения, в которых дети и подростки просят разблокировать игровую платформу Roblox.

По ее словам, подростки ищут у нее «опоры и поддержки» и рассказывают ей «о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях», цитирует "Медуза".

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заявила Мизулина.

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные➤ и играть в созданные другими игры➤, охватывающие широкий спектр жанров. Штаб-квартира разработчика платформы - корпорации Roblox Corporation находится в штате Калифорния, США.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. Такое решение ведомство объяснило тем, что на платформе распространялись материалы «экстремистской» направленности и «пропаганда ЛГБТ». В Роскомнадзоре заявили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».