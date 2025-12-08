Baltijas balss logotype
«Достало!» Каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировки Roblox 5 930

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Достало!» Каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировки Roblox
ФОТО: Unsplash

Мизулина рассказала, что после блокировки Roblox дети стали писать ей, что хотят уехать из России.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что дети начали писать ей о том, что хотят уехать из России после блокировки разных сайтов.

Она прикрепила сообщения, в которых дети и подростки просят разблокировать игровую платформу Roblox.

По ее словам, подростки ищут у нее «опоры и поддержки» и рассказывают ей «о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях», цитирует "Медуза".

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заявила Мизулина.

Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные➤ и играть в созданные другими игры➤, охватывающие широкий спектр жанров. Штаб-квартира разработчика платформы - корпорации Roblox Corporation находится в штате Калифорния, США.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. Такое решение ведомство объяснило тем, что на платформе распространялись материалы «экстремистской» направленности и «пропаганда ЛГБТ». В Роскомнадзоре заявили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    Как же как же, помню этих рыдающих недоразумений: "У меня отключили ТикТок! Жизнь закончилась, не знаю, как жить дальше!". А дальше бегут поджигать релейные шкафы за обещание ажно 5000 рублей от украинского ГУРа. Потом чуть взрослеют (физически, не умственно) и бегут на Болотную площадь к Лёхе "Новичку" Овальному. Еще чуть старше становятся - валят в Верхний Ларс, расселяются по прибалтикам и еачишают верещать по всем углам - ай-ой, в России диктатура и фашизм, там роблоксы отключают и за шпионаж посадить могут! При том, что таких полстакана мочи от общего количества молодых. Как, впрочем, и не очень молодых. Пример: сколько в процентном отношении только на этом, произвольно взятом портале, вопит о "фашистской России", "ватниках" и прочих штампах соросовской методички? А ведь тут далеко не советское старичьё собралось, и далеко не все "запутинцы". Просто у большинства мозги есть, а у этих задоголовых - увы. Я уж не говорю о том, что многим журналистам, радостно намазывающим на портал это "немасло", надо бить по голове учебником арифметики - то у них пятеро спасли, но двое погибли, то опросили двух детишек и один "правильно" ответил на вопрос про Роблокс. Вот их таких тупых потом и вырастают либералы...

    29
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    8-го декабря

    Да неужто?:) Особенно ты не запутинец, не ватник и не совок. И не шпаришь по кремлевским методичкам слово в слово. И не врешь через каждое 3 слово. И разумеется, среди вас все эйнштейны, меганалитеги и провидцы с зашкаливающим IQ, поражающие стройностью логических построений, безупречностью приводимых фактов и остроумием. Так что со спикском стартовых столов-то, кстати? Все ждешь запуск Протона 15.12, как обещал самый честный в мире розгозмос?

    2
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    9-го декабря

    Вот честно? Мне тебе отвечать просто лень, потому как твоя точка зрения грубоко пох. Ничего нового ты не скажешь - набор штампов соответствующий: всё антироссийское и антирусское с визгом и взахлёб востогается, а по местным "просёрам" - полный молчок. Скучный из тебя клоун получился, а помидоры на взоде в твой цирк не продают. П.С. Кстати о запусках - будет запуск, будет. Можешь возбуждаться дальше. :)

    0
    0
  • С
    Сарказм
    8-го декабря

    Ай яй яй, чувствуется идеологическая недоработка. Какой вам роблокс, чебурнет+вк+мессенджер макс, все под чутким руководством и контролем тов. майоров, больше вам ничего не понадобится в жизни. Ну еще автомат на время разбирать. Родителям пятерик в Мордовию за плохое воспитание детей, ребятишек - в северокорейский воспитательный лагерь, там Ын быстро из них всю дурь выбьет и научит концентрироваться на главном: любви к вождю и неконтролируемой жажде уничтожить всех, кого он назовет врагами.

    5
    26
  • 010725
    010725
    8-го декабря

    Для такого желания есть специальный термин "Жесткое противостояние окружающему миру с опорой на родительский холодильник".

    17
    1
Читать все комментарии

