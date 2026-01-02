Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Германии пиротехнику используют для нападения на полицейских, требуют скорых судов 1 366

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Германии пиротехнику используют для нападения на полицейских, требуют скорых судов

После нападений на сотрудников экстренных служб Германии в новогоднюю ночь представители ХДС и профсоюза полиции призвали ускорить принятие судебных решений по таким делам.

После нападений на сотрудников экстренных служб Германии в новогоднюю ночь представители Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую в ФРГ коалицию, а также профсоюза полиции призвали ускорить проведение судебных процессов, вызванных подобными инцидентами, сообщила в четверг, 1 января, газета Bild. По мнению генерального секретаря ХДС Карстена Линнемана (Carsten Linnemann) приговоры обвиняемым в таких преступлениях следует выносить в течение нескольких дней. Эту точку зрения разделяет и глава Профсоюза полиции ФРГ Андреас Росскопф (Andreas Roßkopf).

"В этих случаях мы ожидаем скорых судебных разбирательств с последующими наказаниями. Этого ожидают те коллеги, которые рискуют своей жизнью. Речь идет уже не просто о запрете фейерверков, а о серьезных посягательствах на наше верховенство права", - пояснил Росскопф. По его словам, сейчас рассмотрение таких дел часто затягивается на многие месяцы и заканчивается очень мягкими приговорами. К примеру, к концу ноября 2025 года в Берлине оставались нерассмотренными около 230 дел, возбужденных после предыдущего празднования Нового года.

Нападения на сотрудников экстренных служб в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь нападения на сотрудников экстренных служб были совершены в целом ряде крупных городов Германии. В Берлине полицейских неоднократно атаковали петардами и пиротехническими ракетами, из-за чего получили травмы 24 служащих полиции. В Гамбурге были ранены 10 полицейских, они не смогли продолжить несение службы. С пиротехникой нападали на правоохранителей и в Лейпциге.

В Билефельде в новогоднюю ночь в результате инцидентов с самодельными фейерверками погибли два 18-летних подростка. Ранения от неосторожного использования пиротехники получили жители Берлина, Лейпцига и Ростока.

Читайте нас также:
#полиция #безопасность #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Такое отношение к полиции показывает отношение народа Германии к власти,потому что полиция -это слуги ,,Дьявола,,в странах,которые больше думают о других странах,народах и о себе не забывают. Думаете,что в Латвии сильно любят полицаев?Так любят,что они уже даже боятся свои фамилии носит на форменной одежде и будут прятаться за цифрами.. Слуги Дьявола везде одинаковы ,но и страдают первыми,ведь даже лучшие из гоев заслуживают смерти...😀

    1
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео