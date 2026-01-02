После нападений на сотрудников экстренных служб Германии в новогоднюю ночь представители Христианско-демократического союза (ХДС), который входит в правящую в ФРГ коалицию, а также профсоюза полиции призвали ускорить проведение судебных процессов, вызванных подобными инцидентами, сообщила в четверг, 1 января, газета Bild. По мнению генерального секретаря ХДС Карстена Линнемана (Carsten Linnemann) приговоры обвиняемым в таких преступлениях следует выносить в течение нескольких дней. Эту точку зрения разделяет и глава Профсоюза полиции ФРГ Андреас Росскопф (Andreas Roßkopf).

"В этих случаях мы ожидаем скорых судебных разбирательств с последующими наказаниями. Этого ожидают те коллеги, которые рискуют своей жизнью. Речь идет уже не просто о запрете фейерверков, а о серьезных посягательствах на наше верховенство права", - пояснил Росскопф. По его словам, сейчас рассмотрение таких дел часто затягивается на многие месяцы и заканчивается очень мягкими приговорами. К примеру, к концу ноября 2025 года в Берлине оставались нерассмотренными около 230 дел, возбужденных после предыдущего празднования Нового года.

Нападения на сотрудников экстренных служб в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь нападения на сотрудников экстренных служб были совершены в целом ряде крупных городов Германии. В Берлине полицейских неоднократно атаковали петардами и пиротехническими ракетами, из-за чего получили травмы 24 служащих полиции. В Гамбурге были ранены 10 полицейских, они не смогли продолжить несение службы. С пиротехникой нападали на правоохранителей и в Лейпциге.

В Билефельде в новогоднюю ночь в результате инцидентов с самодельными фейерверками погибли два 18-летних подростка. Ранения от неосторожного использования пиротехники получили жители Берлина, Лейпцига и Ростока.