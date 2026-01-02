Портал The Sun назвал десять самых популярных поисковых запросов в Google о путешествиях в 2025 году, а также дал ответы на них.

Аналитика основана на данных поиска Google и рекомендациях специалистов для путешественников в 2025 году.

Сколько жидкости можно брать с собой на борт самолета?

Один из самых частых вопросов - о правилах провоза жидкостей в ручной клади. В некоторых аэропортах, например в Лондоне‑Гатвике, разрешается провозить до 2 литров жидкостей, тогда как в Хитроу по‑прежнему действует правило не более 100 мл на контейнер.

Совет экспертов: заранее проверь правила аэропорта вылета и прилета - они могут отличаться.

Можно ли летать самолетом во время беременности?

Вопрос, который заводили в поиск около 4 400 раз в месяц.

Большинство авиакомпаний не позволяют летать после 36-37 недель беременности и раньше - около 32 недель при многоплодной беременности.

Рекомендация: обязательно проконсультируйся с врачом перед бронированием билета.

Сколько времени должен быть действителен паспорт для путешествия? Требования к сроку действия документов зависят от страны:

В Европе обычно требуется не менее 3 месяцев действительного паспорта после въезда.

В некоторых странах, таких как Египет, Таиланд и Индонезия, паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.

В других случаях бывает достаточно просто иметь действующий паспорт.

Совет: перед поездкой уточни требования страны назначения на официальном сайте ведомства по иностранным делам.

Сколько стоит туристическая страховка?

Стоимость страховки варьируется в зависимости от:

возраста путешественника,

длительности поездки,

состояния здоровья,

типа отдыха (активный, спокойный и т. п.).

Когда лучше всего бронировать авиабилеты?

Эксперты отмечают, что однозначного «лучшего времени» нет: цены зависят от сезона, направления и спроса.

Используй инструменты отслеживания цен (например, Google Flights, Skyscanner и др.), чтобы получить уведомления о снижении стоимости.

Что покрывает туристическая страховка?

медицинские расходы,

потерю багажа,

отмену или задержку поездки,

экстренные отели или транспорт.

Подсказка: более дорогие полисы предлагают расширенное покрытие, включая экстремальные виды спорта.

Как правильно упаковать чемодан?

Эксперты дают следующие советы:

Скручивай одежду - так она занимает меньше места.

Используй органайзеры‑кубики для упорядочивания вещей.

Пакуй тяжелые предметы в обувь или вокруг нее.

Носи самые громоздкие вещи на себе во время полета - так освобождается место в багажe.

Будут ли снижаться цены на авиабилеты?

По мнению экспертов, значительного падения цен в 2026 году ожидать не стоит ввиду роста налогов, стоимости топлива и операционных расходов авиакомпаний.

Однако можно использовать ценовые оповещения, чтобы поймать временные скидки.

Где можно сделать прививки перед путешествием?

Вакцинация зависит от пункта назначения. Прививки можно получить через:

местного врача общей практики,

частные центры вакцинации.

Важно: уточни, какие прививки требуются для страны, в которую ты летишь - некоторые могут быть обязательными.

Что еще важно знать путешественникам?

Хотя основной список вопросов охватывает практические аспекты поездки, путешественники также часто интересуются:

страховкой от непредвиденных обстоятельств,

лучшими направлениями для отдыха,

правилами безопасности и здравоохранения за рубежом.

Планирование и изучение вопросов заранее делает путешествие более безопасным и приятным.