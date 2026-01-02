Портал The Sun назвал десять самых популярных поисковых запросов в Google о путешествиях в 2025 году, а также дал ответы на них.
Аналитика основана на данных поиска Google и рекомендациях специалистов для путешественников в 2025 году.
- Сколько жидкости можно брать с собой на борт самолета?
Один из самых частых вопросов - о правилах провоза жидкостей в ручной клади. В некоторых аэропортах, например в Лондоне‑Гатвике, разрешается провозить до 2 литров жидкостей, тогда как в Хитроу по‑прежнему действует правило не более 100 мл на контейнер.
Совет экспертов: заранее проверь правила аэропорта вылета и прилета - они могут отличаться.
- Можно ли летать самолетом во время беременности?
Вопрос, который заводили в поиск около 4 400 раз в месяц.
Большинство авиакомпаний не позволяют летать после 36-37 недель беременности и раньше - около 32 недель при многоплодной беременности.
Рекомендация: обязательно проконсультируйся с врачом перед бронированием билета.
- Сколько времени должен быть действителен паспорт для путешествия? Требования к сроку действия документов зависят от страны:
В Европе обычно требуется не менее 3 месяцев действительного паспорта после въезда.
В некоторых странах, таких как Египет, Таиланд и Индонезия, паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.
В других случаях бывает достаточно просто иметь действующий паспорт.
Совет: перед поездкой уточни требования страны назначения на официальном сайте ведомства по иностранным делам.
- Сколько стоит туристическая страховка?
Стоимость страховки варьируется в зависимости от:
возраста путешественника,
длительности поездки,
состояния здоровья,
типа отдыха (активный, спокойный и т. п.).
- Когда лучше всего бронировать авиабилеты?
Эксперты отмечают, что однозначного «лучшего времени» нет: цены зависят от сезона, направления и спроса.
Используй инструменты отслеживания цен (например, Google Flights, Skyscanner и др.), чтобы получить уведомления о снижении стоимости.
- Что покрывает туристическая страховка?
медицинские расходы,
потерю багажа,
отмену или задержку поездки,
экстренные отели или транспорт.
Подсказка: более дорогие полисы предлагают расширенное покрытие, включая экстремальные виды спорта.
- Как правильно упаковать чемодан?
Эксперты дают следующие советы:
Скручивай одежду - так она занимает меньше места.
Используй органайзеры‑кубики для упорядочивания вещей.
Пакуй тяжелые предметы в обувь или вокруг нее.
Носи самые громоздкие вещи на себе во время полета - так освобождается место в багажe.
- Будут ли снижаться цены на авиабилеты?
По мнению экспертов, значительного падения цен в 2026 году ожидать не стоит ввиду роста налогов, стоимости топлива и операционных расходов авиакомпаний.
Однако можно использовать ценовые оповещения, чтобы поймать временные скидки.
- Где можно сделать прививки перед путешествием?
Вакцинация зависит от пункта назначения. Прививки можно получить через:
местного врача общей практики,
частные центры вакцинации.
Важно: уточни, какие прививки требуются для страны, в которую ты летишь - некоторые могут быть обязательными.
- Что еще важно знать путешественникам?
Хотя основной список вопросов охватывает практические аспекты поездки, путешественники также часто интересуются:
страховкой от непредвиденных обстоятельств,
лучшими направлениями для отдыха,
правилами безопасности и здравоохранения за рубежом.
Планирование и изучение вопросов заранее делает путешествие более безопасным и приятным.
