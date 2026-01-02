Baltijas balss logotype
Не тратьте время: худшие фильмы 2025 года по версии The Guardian

Культура &
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из мюзикла "Белоснежка"

Кадр из мюзикла "Белоснежка"

Издание The Guardian опубликовало антирейтинг из 12 фильмов, которые кинокритики сочли самыми неудачными в 2025 году.

В список вошла трагикомедия «Шоу субботним вечером» Джейсона Райтмана — по оценке критика Питера Брэдшоу, картина получилась затянутой и хаотичной. Также в антирейтинг попали мюзикл «Белоснежка», представленная в Каннах лента «Рецепт счастья», боевик «Альфа», фильм «Верьф» и криминальная комедия «Сорвать банк — 2: Высокие ставки» с Джоном Траволтой. Критики также негативно оценили анимационную картину «Баг Бой — супергерой джунглей», драму «Джей Келли» с Джорджем Клуни и продолжение франшизы «Трон: Арес».

Завершают перечень боевик «Аларум» Майкла Полиша с участием Сильвестра Сталлоне, французский фильм «Мистер Блейк к вашим услугам!» с Джоном Малковичем и рождественская история «Рождественская карма».

По мнению обозревателей, эти работы страдают от слабой актёрской игры и утомительного повествования, а некоторые из них были охарактеризованы как лишённые смысла.

#кино #культура #критика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

