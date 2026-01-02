Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Виктор Анисимов - личный дизайнер Зеленского, ведет к постепенному отказу от милитари-стиля 0 339

Lifenews
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вашингтон лучше приезжать в более официальном виде.

В Вашингтон лучше приезжать в более официальном виде.

Защитного цвета футболки в 2026 году останутся в прошлом.

Стиль украинского президента Владимира Зеленского начал формироваться в начале минувшего года по инициативе первой леди Елены Зеленской. По словам украинского дизайнера Виктора Анисимова, он получил запрос на создание гардероба, который должен быть удобным, отражать реалии Украины и одновременно выглядеть официально.

На момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского критиковали за отсутствие костюма, работа над новыми моделями уже шла полным ходом, и первые варианты были готовы к марту.

zeeee.png

Анисимов подчеркнул, что смена стиля не была спонтанной реакцией на инцидент в Белом доме, а представляла собой заранее продуманный процесс. «Новый костюм президента прошел три этапа, постепенно приобретая более гражданский характер. Первый вариант был в стиле милитари с элементами формальности, затем постепенно менялась форма воротника и лацканов», — пояснил дизайнер. Президент впервые продемонстрировал обновленный образ на похоронах папы Франциска в апреле, а затем на саммите НАТО в июне. К августу, во время очередного визита в Белый дом, Зеленский появился в еще более строгом костюме, который полностью соответствовал официальному протоколу. Дизайнер Эльвира Гасанова объяснила скандальный наряд президента на встрече с тогдашним лидером США Дональдом Трампом. Она отметила, что отсутствие традиционного официального костюма являлось частью визуального послания Зеленского миру и отражало особенности его стиля.

Затем Владимир Зеленский произнес речь перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке - и уже надел для выступления некое подобие костюма черного цвета.

Украинский дизайнер Виктор Анисимов ориентирован на пошив мужской одежды и обуви, но в его коллекциях также встречаются модели для женщин и детей. В 1997 году его совместная коллекция с женой Лией Хмарой «Платья с вешалок» открыла первые «Сезоны Моды» в Украине. Дизайнер принимает участие на неделях моды в Украине, Росии и Милане с 1997 года.

IMG_84531.jpg

Отличительные черты стиля модельера – милитари, спорт, модели-трансформеры, сложные конструкции. Юбка может превратиться в штаны, капюшон – в шарф, рукава можно отстегнуть, а карман сделать сумкой. Анисимов не ограничивает ни свою фантазию, ни креативность своих клиентов. Для каждой коллекции Анисимов сам разрабатывает обувь и аксессуары, в которых всегда можно узнать почерк дизайнера.

Читайте нас также:
#мода #стиль #Зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каждое отправление туристического поезда сопровождается оркестром. Иконка видео
Изображение к статье: Кардиолог раскрыл способ жить без гипертонии
Изображение к статье: Джордж Клуни: как отец восьмилетних близнецов, я часто чувствую себя «идиотом» из-за языкового барьера
Изображение к статье: Топ-10: что чаще всего искали туристы в Google в 2025 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео