Стиль украинского президента Владимира Зеленского начал формироваться в начале минувшего года по инициативе первой леди Елены Зеленской. По словам украинского дизайнера Виктора Анисимова, он получил запрос на создание гардероба, который должен быть удобным, отражать реалии Украины и одновременно выглядеть официально.

На момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского критиковали за отсутствие костюма, работа над новыми моделями уже шла полным ходом, и первые варианты были готовы к марту.

Анисимов подчеркнул, что смена стиля не была спонтанной реакцией на инцидент в Белом доме, а представляла собой заранее продуманный процесс. «Новый костюм президента прошел три этапа, постепенно приобретая более гражданский характер. Первый вариант был в стиле милитари с элементами формальности, затем постепенно менялась форма воротника и лацканов», — пояснил дизайнер. Президент впервые продемонстрировал обновленный образ на похоронах папы Франциска в апреле, а затем на саммите НАТО в июне. К августу, во время очередного визита в Белый дом, Зеленский появился в еще более строгом костюме, который полностью соответствовал официальному протоколу. Дизайнер Эльвира Гасанова объяснила скандальный наряд президента на встрече с тогдашним лидером США Дональдом Трампом. Она отметила, что отсутствие традиционного официального костюма являлось частью визуального послания Зеленского миру и отражало особенности его стиля.

Затем Владимир Зеленский произнес речь перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке - и уже надел для выступления некое подобие костюма черного цвета.

Украинский дизайнер Виктор Анисимов ориентирован на пошив мужской одежды и обуви, но в его коллекциях также встречаются модели для женщин и детей. В 1997 году его совместная коллекция с женой Лией Хмарой «Платья с вешалок» открыла первые «Сезоны Моды» в Украине. Дизайнер принимает участие на неделях моды в Украине, Росии и Милане с 1997 года.

Отличительные черты стиля модельера – милитари, спорт, модели-трансформеры, сложные конструкции. Юбка может превратиться в штаны, капюшон – в шарф, рукава можно отстегнуть, а карман сделать сумкой. Анисимов не ограничивает ни свою фантазию, ни креативность своих клиентов. Для каждой коллекции Анисимов сам разрабатывает обувь и аксессуары, в которых всегда можно узнать почерк дизайнера.