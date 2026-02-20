В сентябре прошлого года СМИ облетела новость о разводе Николь Кидман. Популярная артистка решила официально разорвать свои отношения с кантри-певцом Китом Урбаном. Пара состояла в браке 19 лет, что считается чуть ли не рекордом для Голливуда.

Долгое время ходили слухи, что инициатором разрыва стал именно Кит. Музыканта подозревали в неверности и тайных отношениях на стороне. Однако теперь ситуация изменилась. В прессе обсуждают перемены в личной жизни самой Николь. За актрисой якобы начал активно ухаживать влиятельный мультимиллионер Пол Салем. Мужчине за 60.

Бывши муж Кидман воспринял эти новости крайне болезненно. По данным источников, Кит буквально в ярости. Его выводит из себя даже мысль о том, что Николь так быстро нашла ему замену. Тот факт, что потенциальный соперник — уважаемый и очень богатый человек, только усиливает его гнев и задевает самолюбие. Об этом пишут журналисты издания RadarOnline.

«Кит в ярости из-за того, что Николь так быстро связалась с кем-то... Несмотря на то, что на бумаге развод был мирным, для него это все еще болезненная тема. То, что ее имя связывают с влиятельным и богатым руководителем, задело его за живое», — рассказал источник, близкий к бывшему мужу Николь Кидман.