В хоккейном турнире Олимпийских игр определятся финалисты 0 588

Спорт
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В хоккейном турнире Олимпийских игр определятся финалисты
ФОТО: Unsplash

Латвийские спортсмены второй день подряд не будут стартовать на Олимпийских играх в Милане и Кортине, и в центре внимания окажутся полуфиналы мужского хоккейного турнира, пишет ЛЕТА.

В 17:40 по латвийскому времени в Милане встретятся сборные Канады и Финляндии, а в 22:10 в другом полуфинале сыграют США и Словакия.

Четыре года назад ни одна из североамериканских сборных не дошла до полуфинала, правда, в турнире Игр в Пекине не участвовали хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Из этой четверки в полуфиналы тогда вышли и завоевали золотые и бронзовые медали соответственно Финляндия и Словакия.

Сегодня в 14:10 состоятся соревнования за медали в ски-кроссе во фристайле среди женщин, в 14:30 — в лыжной акробатике среди мужчин, в 15:15 в биатлоне мужчины выйдут на старт гонки с общего старта. В 17:30 конькобежки будут бороться на дистанции 1500 метров, в 20:05 состоится матч за бронзовые медали в мужском керлинге, а в 20:30 начнутся соревнования по фристайлу в хафпайпе среди мужчин. В завершение дня в 22:30 и 23:07 в шорт-треке будут разыграны комплекты медалей соответственно в мужской эстафете на 5000 метров и на дистанции 1500 метров у женщин.

Прямую трансляцию соревнований Олимпийских игр ведет канал LTV7.

На этих Олимпийских играх у Латвии две медали: серебро в санном спорте завоевала Элина Иева Бота, бронзу в шорт-треке — Роберт Крузбергc.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.

#хоккей #Латвия #спорт
Видео