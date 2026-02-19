В матче 1/4 финала Олимпиады-2026 Чехией и Канадой (3:4) произошел курьезный случай, завершившийся настоящим скандалом.
В третьем периоде чешская сборная, играя всемером (на льду находилось шесть игроков, голкипер при этом не покидал площадку), забросила шайбу, сделав счет 3:2.
Бригада арбитров не заметила нарушение численного состава и засчитала гол.
Нарушение правил не помешало канадцам сравнять счет на 57-й минуте, а затем вырвать победу в овертайме — 4:3.
В полуфинале североамериканцы встретятся с финнами.
Оставить комментарий