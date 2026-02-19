Сегодня, 19 февраля, в рамках ОИ-2026 проходят решающие матчи олимпийского турнира по хоккею среди женщин. В матче за бронзу встретились сборные Швейцарии и Швеции. Победу в овертайме со счетом 2:1 одержала команда Швейцарии.