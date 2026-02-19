Сегодня, 19 февраля, в рамках ОИ-2026 проходят решающие матчи олимпийского турнира по хоккею среди женщин. В матче за бронзу встретились сборные Швейцарии и Швеции. Победу в овертайме со счетом 2:1 одержала команда Швейцарии.
В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Мира Юнгокер вывел шведок вперед. На 16-й минуте периода Синья Леман восстановила равенство в счете.
В овертайме Алина Мюллер принесла сборной Швейцарии победу.
Таким образом, женская сборная Швейцарии стала обладателем бронзовых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Швеции заняла четвертое место.
