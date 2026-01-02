Ежи – животные, которых многие считают обычными обитателями садов, но чей образ жизни, роль в экосистеме и угрозы, с которыми они сталкиваются, часто малоизвестны. Многие также не знают, что в маленькой Эстонии обитает целых два вида ежей. Именно поэтому в 2026 году было решено уделить особое внимание ежу – животному, которое живет рядом с человеком и, следовательно, хорошо отражает состояние нашей повседневной среды обитания.

При поверхностном осмотре два вида ежей, обитающих в Эстонии, – обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) и белогрудый ёж (E. roumanicus) – очень похожи. Их стали считать отдельными видами на основании генетических исследований и внешних различий лишь на рубеже веков. Однако если присмотреться к мордочке этих животных, то у белогрудого ежа она равномерно серая, и, как следует из названия, у него есть светлый «воротник», образованный более светлым мехом на шее и груди. Обыкновенного ежа можно узнать по более светлой мордочке и темной полосе, идущей от носа к глазам.

Хотя сейчас, в начале года, колючие клубки находятся в зимней спячке, уже весной их снова можно будет увидеть снующими в садах и на природе. Они играют важную роль в регулировании численности насекомых, улиток и других беспозвоночных и служат индикаторами биоразнообразия. Несмотря на то что ежи пока остаются довольно обычными жителями наших населенных пунктов, им угрожает, среди прочего, потеря и фрагментация среды обитания. Именно поэтому важно учитывать их при планировании (городской) среды и крупных инфраструктурных проектов. Помимо фрагментации местообитаний и дорожного движения, на них также влияют интенсивный уход за садами, особенно стрижка газонов, сжигание прошлогодней травы и куч веток, а также агрессивные собаки.

«Год ежа» откроется 11 февраля 2026 года в 18:00 в Таллиннском зоопарке. В рамках программы «Животное года» внимание будет уделено уточнению распространения обыкновенного и белогрудого ежей в Эстонии, их образу жизни, зимовке и угрозам. Также будут даны практические советы о том, как каждый может помочь ежам в своем регионе. Кроме того, можно будет принять участие в кампании по добровольному мониторингу ежей, а завершится год традиционной фотовыставкой, посвященной животному года.