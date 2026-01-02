Спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура в своей новогодней речи выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского". Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны", - заявил политик.

Он выразил надежду, что Чехия "спрыгнет с брюссельского поезда, который направляется к Третьей мировой войне". Он в частности выразил убеждение, что Запад наживается на поставках оружия Украине. При этом политик назвал это оружие неэффективным и заверил, что россияне его "разбивают еще до того, как оно попадает на фронт".

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый на этом бизнесе что-то зарабатывает. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят себе туалеты из золота", - добавил Окамура.

Реакция посла Украины

Посол Украины в Чехии Василий Зварич опубликовал в своем Фейсбук пост, в котором осудил высказывания чешского парламентария.

"Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды", - написал он.

Зварич назвал слова Окамуры "недостойными и абсолютно неприемлемыми" и выразил надежду, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии "дадут надлежащую оценку этим заявлениям".