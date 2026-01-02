Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт 7 754

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
LETA
Изображение к статье: В 2026 году Россия усилит гибридные действия и операции по оказанию влияния в Европе - эксперт
ФОТО: dreamstime

Так считает директор Центра исследований политики Восточной Европы и преподаватель Рижского университета Страдиня Марис Цепуритис. Об этом он заявил агентству LETA.

По его оценке, прямых угроз устойчивости путинского режима в 2026 году не видно, но санкции будут давить сильнее, прежде всего по российскому обществу и частному сектору. Внутри страны Кремль, по словам эксперта, будет держаться на репрессиях, цензуре и подавлении любой заметной оппозиции, включая попытки зачистки активности за пределами России.

Снаружи ставка, считает Цепуритис, на давление через переговорные процессы и на ослабление позиции Украины, включая ограничения ее суверенитета и возможностей в сфере безопасности. Параллельно Москва будет раскачивать безопасность соседних регионов и пытаться влиять на выборы в Европе, сочетая старые инструменты с новыми.

Отдельный риск, на котором он акцентирует внимание, это более заметные действия: возможные попытки саботажа, полеты неидентифицированных дронов, демонстрации силы в Балтийском море. Логика проста: заставить европейские страны тратить больше внимания и ресурсов на собственную оборону и меньше на поддержку Украины, одновременно проверяя реакцию НАТО и давя на общественное мнение.

Марк Рюте говорил, что Европе нужно готовиться к полномасштабному конфликту, какого «не было пережито со времен наших прадедов и родителей».

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #санкции #Европа #безопасность #геополитика #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(7)
  • NB
    Nose Bose
    2-го января

    чем больше вы ставите палки в колеса РФ, тем больше она вам в ответ будет ставить. Логично. В чем новость-то? :)

    18
    2
  • Д
    Добрый
    Nose Bose
    2-го января

    Конечно,зелёный свет раше,пусть катком прокатится по Европе,уничтожит города,население,оккупирует страны.Логично?И Гитлера не нужно было останавливаться,а теперь путлера не надо.Так?

    2
    20
  • Мп
    Мимо проходил
    Nose Bose
    2-го января

    Типичный синдром Форрестола. Выйти в окно с криком "Русские идут!" еще не тянет?

    15
    2
  • 2-го января

    а зачем чьи-то не подверждённые догадки выдавать за действительность? в этом мире каждый второй экперт и несёт что в голову взбредёт. экономику ведь разрушили, с каких денег они представляют угрозу?

    25
    2
  • A
    Aleks
    2-го января

    Не знаю,на что там влияет Москва при выборах,но в соседней с Россией Латвии одна и та же политика и почти одни и те же люди лет 35😀 Похоже,что эти люди Москву устраивают,раз не попытались ни разу изменить ситуацию?😀 Поэтому то периодически ,,наезжают ,,на Латвию ,чтобы прикрыть своих,как понимаю..

    14
    7
  • Д
    Дед
    Aleks
    2-го января

    А на кого менять Вы собрались? На малейшие попытки как то поменять ситуацию, власть отвечает надуманным уголовным преследованием. Если, кто то из оппозиции набирает популярность, на него навешивается статья. Потом, ничего не доказав, слава Богу. не сажают, но политика уже нет.

    26
    2
  • Д
    Дед
    Aleks
    2-го января

    А на кого менять Вы собрались? На малейшие попытки как то поменять ситуацию, власть отвечает надуманным уголовным преследованием. Если, кто то из оппозиции набирает популярность, на него навешивается статья. Потом, ничего не доказав, слава Богу. не сажают, но политика уже нет.

    11
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео