Бывший командир полка «Азов» предупредил об опасности измены Конституции Украины 1 1262

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мотивированные национальные воины.

Мотивированные национальные воины.

Повестку в армию Украины теперь может вручить даже сотрудник предприятия.

Остановка боевых действий в Украине возможна только по фактической линии разграничения на момент перемирия. Однако любой официальный отказ от украинских земель недопустим и приравнивается к государственной измене. Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин.

«Я не вижу других возможных вариантов остановки боевых действий, кроме как по той полосе, где будут стоять войска на момент перемирия. Официальную передачу любой части наших территорий считаю государственной изменой», — отметил военный.!

Maksym_Zhorin.jpg

Максим Жорин отметил, что потенциальная остановка огня не будет означать окончательное завершение конфликта. По его убеждению, перемирие будет носить временный характер. Поэтому Украина должна использовать это время для подготовки к неизбежной эскалации.

«У нас есть Конституция, и мы не имеем права отдавать свои земли другим государствам, даже если их войска временно там находятся. Ну и не следует забывать, что перемирие, очевидно, будет временным, и нам все равно придется готовиться к дальнейшим событиям», — отметил офицер.

Максим Борисович Жорин (род. 7 июня 1989, Рубежное, Луганская область, Украина) — украинский военный и политический деятель. Третий командир полка «Азов» Вооружённых сил Украины. Начальник Центрального штаба партии «Национальный корпус».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в реальной готовности Кремля к окончанию войны на условиях, которые предлагают Соединенные Штаты Америки.

Ранее консультант по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отмечал, что Украине следует сосредоточиться не на пятой статье НАТО, а на формировании альтернативного контура безопасности, ведь Путин фактически уже не может существовать без войны.

В Украине, между тем, продолжается мобилизация и на днях территориальные центры комплектования и социальной поддержки на своих официальных ресурсах сообщили о том, кто, кроме их представителей, имеет право вручать повестки военнообязанным:

-Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих;

-Представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

-Представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

-Представители предприятий, учреждений, организаций;

-Представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).

(1)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Полк ,,Азо́в ,,созданный ортодоксальным евреем Коломойским и состоящим в основном из бывших бойцов израильского ЦАХАЛа,какое,нахрен,имеет отношение к Украине? И пусть украинцы решают как и что им делать ,а не евреи из другой страны😈👽🔯

    15
    6

