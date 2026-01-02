РФ оккупировала более 4000 квадратных километров территории Украины за 2025 год, это примерно 0,72% от всей территории Украины. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

2025 год был очень сложным для Сил обороны Украины. Отмечается, что за 2025 год россияне захватили примерно 0,72% от всей территории Украины. Всего с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированной территории составил 7463 квадратных километра или 1,28% от всей территории нашей страны.

Аналитики подчеркнули, что 2025 год был действительно сложным для Сил обороны Украины, по сравнению с предыдущими годами полномасштабного вторжения РФ.

Оккупированные территории Украины по областям:

Днепропетровская область - 0,6% (+0,6 за 2025 год); Сумская область - 1,0% (+1); Харьковская область - 4,7% (+1,3); Херсонская область - 72%; Запорожская область - 74,8% (+2,1); Донецкая область - 78,1% (+10,6); Луганская область - 99,6% (+0,6).

Всего россияне оккупировали 116 165 квадратных километров территории Украины. Это от всей территории страны. В DeepState отметили, что процент оккупированной на Кинбурнской косе Николаевской области не играет роли в цифрах, а Крым остается оккупированным на 100%.

Крым стал источником постоянной угрозы для Украины

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что территория временно оккупированного Крыма стала источником постоянной угрозы для материковой Украины. Он отметил, что с Крыма россияне запускают баллистические ракеты, которые трудно перехватить.

Плетенчук объяснил, что время подлета баллистики из Крыма, в частности, в Одессу довольно маленькое. Также он добавил, что опасность представляет вообще воздушное пространство из акватории.