«Не вызывает особого восторга» - в Эстонии подвергли критике ситуацию в Латвии 2 8692

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Не вызывает особого восторга» - в Эстонии подвергли критике ситуацию в Латвии

Благосостояние жителей Латвии растет, но финансовое положение страны не вызывает особого восторга. Средняя заработная плата в Латвии выросла до 1835 евро в месяц, и Банк Латвии прогнозирует рост заработной платы на 8% в ближайшие годы. Об этом сообщает rus.err.ee.

Как пишет эстонское интернет-издание, предприниматели вынуждены повышать заработную плату, поскольку в Латвии растет нехватка рабочей силы. Однако более активное внутреннее потребление, в свою очередь, приводит к росту инфляции - в этом году она составит 3,9% вместо 3,4%, прогнозировавшихся еще полгода назад. На ближайшие годы также прогнозируется инфляция выше 3%. Помимо роста заработной платы, причиной этого являются постоянно растущие цены на продукты питания.

Дефицит государственного бюджета Латвии превышает 3% от валового внутреннего продукта, что в основном связано с увеличением расходов на оборону. По прогнозу Банка Латвии, в этом году экономический рост в стране составит 1,7%, а в последующие годы останется ниже 3%. Однако ни в Латвии, ни в Европе не ожидается значительного оживления экономики.

"Проблема Европы заключается в слишком медленном экономическом росте. По моему мнению, основным препятствием здесь является общий рынок товаров и услуг в Европейском союзе. Наши взаимные торговые ограничения, барьеры и налоговые ставки между странами Европейского союза в разы выше, чем те, которые в этом году ввели США", - приводит слова президента Банка Латвии Мартиньша Казакса эстонское издание.

По оценке Банка Латвии, в ближайшие годы на экономику повлияют инвестиции в оборону, большая часть которых будет выделена собственным предприятиям и на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic.

#банк Латвии #инвестиции #инфляция #бюджет #оборона #экономика
(2)
  • A
    Aleks
    2-го января

    Эстонцы подвергли критике... А только недавно Затлер говорил,что эстонцы хотят жить в Латвии ...😂😂😂 И литовцы заодно... Не видать Затлеру,видимо,из окон дорогой квартиры на престижной улице ,что происходит в стране,ведь ходит он только в престижные места и встречи,где собираются богатые люди,где хорошо кормят и наливают и жизнь у них малина.

    72
    3
  • АП
    Алексей Попович
    Aleks
    2-го января

    Не эстонцы подвергли критике, а "в Эстонии подвергли критике", т.е. какое то издание выразило свое мнение, которое является исключительно мнением этого издания и может не совпадать с мнением большинства. Так что, наверняка есть эстонцы, желающие переехать в Латвию, может быть даже все жители Эстонии хотят переехать в Латвию, за исключением сотрудников этого издания, но мы со 100% уверенностью этого знать не можем, так как никто такие опросы не проводил.

    24
    16

