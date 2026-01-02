Благосостояние жителей Латвии растет, но финансовое положение страны не вызывает особого восторга. Средняя заработная плата в Латвии выросла до 1835 евро в месяц, и Банк Латвии прогнозирует рост заработной платы на 8% в ближайшие годы. Об этом сообщает rus.err.ee.

Как пишет эстонское интернет-издание, предприниматели вынуждены повышать заработную плату, поскольку в Латвии растет нехватка рабочей силы. Однако более активное внутреннее потребление, в свою очередь, приводит к росту инфляции - в этом году она составит 3,9% вместо 3,4%, прогнозировавшихся еще полгода назад. На ближайшие годы также прогнозируется инфляция выше 3%. Помимо роста заработной платы, причиной этого являются постоянно растущие цены на продукты питания.

Дефицит государственного бюджета Латвии превышает 3% от валового внутреннего продукта, что в основном связано с увеличением расходов на оборону. По прогнозу Банка Латвии, в этом году экономический рост в стране составит 1,7%, а в последующие годы останется ниже 3%. Однако ни в Латвии, ни в Европе не ожидается значительного оживления экономики.

"Проблема Европы заключается в слишком медленном экономическом росте. По моему мнению, основным препятствием здесь является общий рынок товаров и услуг в Европейском союзе. Наши взаимные торговые ограничения, барьеры и налоговые ставки между странами Европейского союза в разы выше, чем те, которые в этом году ввели США", - приводит слова президента Банка Латвии Мартиньша Казакса эстонское издание.

По оценке Банка Латвии, в ближайшие годы на экономику повлияют инвестиции в оборону, большая часть которых будет выделена собственным предприятиям и на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic.