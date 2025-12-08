Таиланд обвинил Камбоджу в обстрелах тайских солдат в провинции Убонратчатхани, в результате которых погиб один военнослужащий. В ответ армия Таиланда нанесла авиаудары по военным целям.

В ходе нового обострения приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей таиландская армия нанесла авиаудары по "военным объектам" в нескольких регионах соседней страны. Их целью была военная инфраструктура, склады с оружием, командные пункты и логистические маршруты, заявил в понедельник, 8 декабря, представитель армии Таиланда Винтай Сувари.

По его словам, удары последовали в ответ на действия камбоджийских солдат, которые ранее в тот же день открыли огонь по тайским войскам в провинции Убонратчатхани. В результате один солдат Королевской армии Таиланда погиб, четверо получили ранения.

Таиланд эвакуирует жителей приграничных районов

Кроме того, Таиланд эвакуирует более 385 тысяч мирных жителей из четырех приграничных районов, более 35 тысяч из них уже размещены во временных убежищах.

В свою очередь Камбоджа обвинила тайскую армию в нападении на ее войска в приграничных провинциях Преах-Вихеар и Оддармеантьей. По словам представительницы министерства обороны Камбоджи, тайская армия также обстреляла храмы из танковых орудий, при этом Камбоджа не открывала ответного огня.

Пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи

Таиланд и Камбоджа спорят о границе общей протяженностью более 800 км уже более ста лет. В центре многолетнего спора - индуистский храмовый комплекс Прэахвихеа и прилегающие земли в так называемом Изумрудном треугольнике на стыке границ Таиланда, Камбоджи и Лаоса. Конфликт вызван нечеткой демаркацией границы, сохраняющейся со времен колониальной эпохи.

Предыдущее обострение пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло минувшим летом. Поначалу обстрелы велись в основном на северном участке границы, удаленном от побережья и популярных приморских курортов в Таиланде на берегу Южно-Китайского моря. Затем бои приблизились к популярному морскому курорту Паттайя. В результате продолжавшихся пять дней боевых действий погибло по меньшей мере 43 человека, около 300 000 человек стали беженцами.

К прекращению огня конфликтующие стороны призывал, среди прочих, президент США Дональд Трамп. В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали при посредничестве США мирное соглашение, призванное обеспечить долгосрочный мир. Таиланд приостановил реализацию мирного соглашения почти месяц назад - после того, как армия сообщила о ранении двух тайских солдат в результате взрыва мины недалеко от границы.