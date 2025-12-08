В ходе проверки были обнаружены большие трещины в бетоне взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

В Норвегии закрыли авиабазу НАТО на острове Аннёйа из-за проблем с обслуживанием. Взлетно-посадочная полоса пришла в негодность.

«Самая большая проблема – это взлетно-посадочная полоса. Из-за ее ограничений остров Андойя не может быть использован во время крупных учений НАТО «Холодный ответ», а многие другие мероприятия союзников уже сошли на нет», – рассказал командир базы подполковник Эйстейн Дальберг.

В ходе проверки были обнаружены большие трещины в бетоне взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Эрозия почвы сделала невозможной эксплуатацию базы. В результате было принято решение о закрытии объекта.

Аннёйа — самый западный остров архипелага Вестеролен, фюльке Нурланн в Норвегии. Остров входит в состав коммуны Аннёй, а также принадлежит к числу 10 самых крупных островов Норвегии. Площадь острова — 490 км². Остров Аннёйя соединён с островом Хиннёйя с помощью моста Аннёй.

В 1962 году на острове был основан ракетный центр Аннёйа. 2 ноября 2023 на острове был открыт одноимённый космопорт. Стартовая площадка поддерживает двухступенчатую ракету Spectrum, разработанную компанией Isar Aerospace для доставки грузов до 700 килограммов на солнечно-синхронную орбиту и до 1000 килограммов — на низкую околоземную орбиту.