Почти тысяча человек погибли, а около миллиона были вынуждены покинуть свои дома в результате многонедельных наводнений и оползней на севере Суматры, сообщило в понедельник Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По последним данным агентства, в провинциях Ачех, Северная Суматра и Западная Суматра погиб 961 человек, ещё 234 считаются пропавшими без вести, а около 5000 человек получили травмы.

Агентство также зафиксировало разрушения более чем 156 000 домов, а в трёх регионах 975 075 человек были размещены в временных убежищах.

Больше всего разрушений в провинции Ачех, где из домов эвакуированы свыше 900 000 человек.

В некоторых прибрежных районах уровень воды начал снижаться, однако обширные территории в центральных нагорьях по-прежнему остаются недоступными.

Сезон дождей в Индонезии, пик которого обычно приходится на период с ноября по апрель, часто приводит к сильным наводнениям.

Группы по защите окружающей среды и специалисты по стихийным бедствиям на протяжении многих лет предупреждают, что стремительная вырубка лесов, бесконтрольное развитие и деградация речных бассейнов увеличили риски для сообществ Суматры.

В ближайшие дни в отдельных районах острова вновь ожидаются сильные дожди.