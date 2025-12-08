Baltijas balss logotype
Оякодон: как приготовить классический японский comfort food дома

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оякодон: как приготовить классический японский comfort food дома

Оякодон — это нежное сочетание риса, курицы и яиц, которое дарит уют и вкус детства. В переводе с японского «родители и дети», где курица — это родители, а яйца — дети. Это блюдо любимое во всей Японии за его насыщенный вкус умами и контраст текстур.

Ингредиенты

  • Филе бедра курицы — 400 г
  • Репчатый лук — 200 г
  • Рисовый уксус — 2 ст.л.
  • Соевый соус классический — 5 ст.л.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Куриные яйца — 5 шт
  • Зеленый лук — 20 г
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Вода — 200 мл

Для приготовления риса

  • Рис — 250 г
  • Вода — 300 мл
  • Рисовый уксус — 1 ст.л.
  • Соль — 1/2 ч.л.

Приготовление

  1. Рис промыть несколько раз, вода должна оставаться прозрачной.
  2. Филе курицы нарезать кусочками 1,5–2 см, репчатый лук — перьями, зеленый лук — длиной 3–4 см.
  3. В кастрюле насыпать промытый рис, залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут. Затем оставить под закрытой крышкой еще 5 минут. Добавить уксус и соль, тщательно перемешать.
  4. Нагреть сковороду, добавить масло, обжарить курицу 2–3 минуты до золотистой корочки.
  5. Добавить лук, готовить 1 минуту, затем сахар, уксус, соевый соус и воду. Перемешать и готовить 5 минут до мягкости лука.
  6. В миске слегка взбить яйца, формируя «мраморный узор». Влить 2/3 смеси в сковороду, готовить 1–2 минуты, затем добавить оставшиеся яйца и зеленый лук. При желании накрыть крышкой для полной готовности.
  7. В миску выложить рис, сверху курицу с яйцами. Подавайте горячим.

Советы

  • Рисовый уксус можно заменить на белый винный, яблочный или готовить без уксуса.
  • Сильно соленый соевый соус лучше использовать в меньшем количестве.
  • Зеленый лук можно заменить на петрушку.
  • Филе бедра можно заменить на филе грудки.
  • Для аутентичного вкуса замените уксус на мирин, а в воду добавьте 1 ч.л. порошка даши.

Источник: Mediasole

#Япония #кухня #курица #яйца #рис #еда
