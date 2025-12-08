Оякодон — это нежное сочетание риса, курицы и яиц, которое дарит уют и вкус детства. В переводе с японского «родители и дети», где курица — это родители, а яйца — дети. Это блюдо любимое во всей Японии за его насыщенный вкус умами и контраст текстур.
Ингредиенты
- Филе бедра курицы — 400 г
- Репчатый лук — 200 г
- Рисовый уксус — 2 ст.л.
- Соевый соус классический — 5 ст.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Куриные яйца — 5 шт
- Зеленый лук — 20 г
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Вода — 200 мл
Для приготовления риса
- Рис — 250 г
- Вода — 300 мл
- Рисовый уксус — 1 ст.л.
- Соль — 1/2 ч.л.
Приготовление
- Рис промыть несколько раз, вода должна оставаться прозрачной.
- Филе курицы нарезать кусочками 1,5–2 см, репчатый лук — перьями, зеленый лук — длиной 3–4 см.
- В кастрюле насыпать промытый рис, залить водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут. Затем оставить под закрытой крышкой еще 5 минут. Добавить уксус и соль, тщательно перемешать.
- Нагреть сковороду, добавить масло, обжарить курицу 2–3 минуты до золотистой корочки.
- Добавить лук, готовить 1 минуту, затем сахар, уксус, соевый соус и воду. Перемешать и готовить 5 минут до мягкости лука.
- В миске слегка взбить яйца, формируя «мраморный узор». Влить 2/3 смеси в сковороду, готовить 1–2 минуты, затем добавить оставшиеся яйца и зеленый лук. При желании накрыть крышкой для полной готовности.
- В миску выложить рис, сверху курицу с яйцами. Подавайте горячим.
Советы
- Рисовый уксус можно заменить на белый винный, яблочный или готовить без уксуса.
- Сильно соленый соевый соус лучше использовать в меньшем количестве.
- Зеленый лук можно заменить на петрушку.
- Филе бедра можно заменить на филе грудки.
- Для аутентичного вкуса замените уксус на мирин, а в воду добавьте 1 ч.л. порошка даши.
