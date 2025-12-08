Оякодон — это нежное сочетание риса, курицы и яиц, которое дарит уют и вкус детства. В переводе с японского «родители и дети», где курица — это родители, а яйца — дети. Это блюдо любимое во всей Японии за его насыщенный вкус умами и контраст текстур.