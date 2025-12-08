Холодный сезон проверяет кожу на прочность: ветер, мороз и сухой воздух дома ослабляют защитный барьер и вызывают сухость, стянутость и тусклость. Как помочь коже пережить зиму без ущерба для красоты и комфорта — рассказывают эксперты.

Почему кожа зимой теряет влагу быстрее

При низкой температуре сосуды сужаются, сальные железы работают слабее, а гидролипидный барьер становится тоньше. Пыль, загрязнения и отопление усиливают потерю влаги. В результате кожа становится чувствительной, реагирует на мелкие раздражители и быстрее стареет.

Косметологи советуют начинать с базы:

достаточное количество воды в течение дня;

продукты с полезными жирами: рыба, авокадо, орехи;

витамин C и антиоксиданты: ягоды, цитрусовые, киви, зеленые овощи.

Домашний уход: как подобрать зимнюю рутину

1. Очищение без «скрипа»

Используйте мягкий гель или пенку без спирта дважды в день, теплой водой. После умывания промокайте лицо полотенцем, не тереть, чтобы не повреждать липидный барьер.

2. Многоуровневый уход

Для обезвоженной кожи сочетайте легкое увлажняющее средство с плотным кремом: сначала сыворотка с гиалуроновой кислотой, затем крем для удержания влаги. Пример: Re: luz Deep Section Hyaluronic Acid Hydrating Serum + Hydrating Cream.

3. Ночной этап для восстановления барьера

Вечером после очищения и сыворотки наносите более плотный крем, чтобы защитить кожу и уменьшить сухость. Пример: Elemis Pro-Collagen Night Cream.

4. Особое внимание глазам и губам

Кожа вокруг глаз и на губах тоньше, страдает первой. Крем для глаз увлажнит и снимет стянутость, пример: Sensilis Supreme Eyes Contour. Плотные бальзамы или ночные маски для губ создадут защитный барьер, пример: Laneige Lip Sleeping Mask.

5. Уход после мороза

При покраснении или стягивании кожи добавляйте успокаивающие маски с церамидами или пантенолом раз-два в неделю. Пример: Dr. Jart+ Ceramidin Facial Barrier.

6. Уход за телом после душа

Наносите крем или молочко на слегка влажную кожу. Для зимы подходят густые текстуры, пример: Aweskin Touch Touch Body Cream Brûlée.

Ежедневные привычки

замените горячий душ на теплый;

соблюдайте стабильный режим дня;

следите за влажностью воздуха;

используйте SPF даже в пасмурные дни;

выбирайте мягкие шарфы и воротники, чтобы не травмировать кожу.

Профессиональные процедуры

Поход к косметологу зимой поддерживает кожу и предотвращает сухость. Протоколы ZO Skin Health увлажняют, укрепляют барьер и готовят кожу к морозу.

Зимний уход — это комплекс: внутренние привычки, продуманная домашняя рутина и регулярные процедуры. Важно не ждать проблем, а строить систему заранее и поддерживать её весь сезон.

