Зимний уход за кожей: советы косметологов, чтобы сохранить здоровье и увлажнение 0 79

Люблю!
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимний уход за кожей: советы косметологов, чтобы сохранить здоровье и увлажнение

Холодный сезон проверяет кожу на прочность: ветер, мороз и сухой воздух дома ослабляют защитный барьер и вызывают сухость, стянутость и тусклость. Как помочь коже пережить зиму без ущерба для красоты и комфорта — рассказывают эксперты.

Почему кожа зимой теряет влагу быстрее

При низкой температуре сосуды сужаются, сальные железы работают слабее, а гидролипидный барьер становится тоньше. Пыль, загрязнения и отопление усиливают потерю влаги. В результате кожа становится чувствительной, реагирует на мелкие раздражители и быстрее стареет.

Косметологи советуют начинать с базы:

  • достаточное количество воды в течение дня;
  • продукты с полезными жирами: рыба, авокадо, орехи;
  • витамин C и антиоксиданты: ягоды, цитрусовые, киви, зеленые овощи.

Домашний уход: как подобрать зимнюю рутину

1. Очищение без «скрипа»

Используйте мягкий гель или пенку без спирта дважды в день, теплой водой. После умывания промокайте лицо полотенцем, не тереть, чтобы не повреждать липидный барьер.

2. Многоуровневый уход

Для обезвоженной кожи сочетайте легкое увлажняющее средство с плотным кремом: сначала сыворотка с гиалуроновой кислотой, затем крем для удержания влаги. Пример: Re: luz Deep Section Hyaluronic Acid Hydrating Serum + Hydrating Cream.

3. Ночной этап для восстановления барьера

Вечером после очищения и сыворотки наносите более плотный крем, чтобы защитить кожу и уменьшить сухость. Пример: Elemis Pro-Collagen Night Cream.

4. Особое внимание глазам и губам

Кожа вокруг глаз и на губах тоньше, страдает первой. Крем для глаз увлажнит и снимет стянутость, пример: Sensilis Supreme Eyes Contour. Плотные бальзамы или ночные маски для губ создадут защитный барьер, пример: Laneige Lip Sleeping Mask.

5. Уход после мороза

При покраснении или стягивании кожи добавляйте успокаивающие маски с церамидами или пантенолом раз-два в неделю. Пример: Dr. Jart+ Ceramidin Facial Barrier.

6. Уход за телом после душа

Наносите крем или молочко на слегка влажную кожу. Для зимы подходят густые текстуры, пример: Aweskin Touch Touch Body Cream Brûlée.

Ежедневные привычки

  • замените горячий душ на теплый;
  • соблюдайте стабильный режим дня;
  • следите за влажностью воздуха;
  • используйте SPF даже в пасмурные дни;
  • выбирайте мягкие шарфы и воротники, чтобы не травмировать кожу.

Профессиональные процедуры

Поход к косметологу зимой поддерживает кожу и предотвращает сухость. Протоколы ZO Skin Health увлажняют, укрепляют барьер и готовят кожу к морозу.

Зимний уход — это комплекс: внутренние привычки, продуманная домашняя рутина и регулярные процедуры. Важно не ждать проблем, а строить систему заранее и поддерживать её весь сезон.

Источник: tsn.ua

#зима #витамины #советы #процедуры #косметология #кожа #уход за кожей #кремы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео