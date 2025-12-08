Холодный сезон проверяет кожу на прочность: ветер, мороз и сухой воздух дома ослабляют защитный барьер и вызывают сухость, стянутость и тусклость. Как помочь коже пережить зиму без ущерба для красоты и комфорта — рассказывают эксперты.
Почему кожа зимой теряет влагу быстрее
При низкой температуре сосуды сужаются, сальные железы работают слабее, а гидролипидный барьер становится тоньше. Пыль, загрязнения и отопление усиливают потерю влаги. В результате кожа становится чувствительной, реагирует на мелкие раздражители и быстрее стареет.
Косметологи советуют начинать с базы:
- достаточное количество воды в течение дня;
- продукты с полезными жирами: рыба, авокадо, орехи;
- витамин C и антиоксиданты: ягоды, цитрусовые, киви, зеленые овощи.
Домашний уход: как подобрать зимнюю рутину
1. Очищение без «скрипа»
Используйте мягкий гель или пенку без спирта дважды в день, теплой водой. После умывания промокайте лицо полотенцем, не тереть, чтобы не повреждать липидный барьер.
2. Многоуровневый уход
Для обезвоженной кожи сочетайте легкое увлажняющее средство с плотным кремом: сначала сыворотка с гиалуроновой кислотой, затем крем для удержания влаги. Пример: Re: luz Deep Section Hyaluronic Acid Hydrating Serum + Hydrating Cream.
3. Ночной этап для восстановления барьера
Вечером после очищения и сыворотки наносите более плотный крем, чтобы защитить кожу и уменьшить сухость. Пример: Elemis Pro-Collagen Night Cream.
4. Особое внимание глазам и губам
Кожа вокруг глаз и на губах тоньше, страдает первой. Крем для глаз увлажнит и снимет стянутость, пример: Sensilis Supreme Eyes Contour. Плотные бальзамы или ночные маски для губ создадут защитный барьер, пример: Laneige Lip Sleeping Mask.
5. Уход после мороза
При покраснении или стягивании кожи добавляйте успокаивающие маски с церамидами или пантенолом раз-два в неделю. Пример: Dr. Jart+ Ceramidin Facial Barrier.
6. Уход за телом после душа
Наносите крем или молочко на слегка влажную кожу. Для зимы подходят густые текстуры, пример: Aweskin Touch Touch Body Cream Brûlée.
Ежедневные привычки
- замените горячий душ на теплый;
- соблюдайте стабильный режим дня;
- следите за влажностью воздуха;
- используйте SPF даже в пасмурные дни;
- выбирайте мягкие шарфы и воротники, чтобы не травмировать кожу.
Профессиональные процедуры
Поход к косметологу зимой поддерживает кожу и предотвращает сухость. Протоколы ZO Skin Health увлажняют, укрепляют барьер и готовят кожу к морозу.
Зимний уход — это комплекс: внутренние привычки, продуманная домашняя рутина и регулярные процедуры. Важно не ждать проблем, а строить систему заранее и поддерживать её весь сезон.
Источник: tsn.ua
