«Красотка» возвращается: Джулия Робертс и Ричард Гир готовы к сиквелу спустя 35 лет

Люблю!
Дата публикации: 29.12.2025
womanhit
Изображение к статье: «Красотка» возвращается: Джулия Робертс и Ричард Гир готовы к сиквелу спустя 35 лет

Голливудские звезды дали свое согласие на новые съемки. Вторая часть фильма будет сняла спустя 35 лет.

Звезды культовой романтической комедии 1990 года «Красотка» Джулия Робертс и Ричард Гир дали принципиальное согласие на съемки сиквела. Инсайдер из продакшена рассказал, что легендарная пара осознала неувядающую популярность фильма и ведет переговоры с Disney.

Финансовый магнат Эдвард Льюис (Гир) и проститутка Вивьен (Робертс) вернутся на экраны спустя 35 лет. На момент оригинала Джулии было 23, Ричарду — 41. Контракты пока не подписаны, но сценарий в работе: «Если не возникнет проблем, они готовы сниматься. „Красотка-2“ состоится», — сообщил источник Mirror. Переговоры активизировались благодаря фанатскому ажиотажу в сети.

Шесть лет назад Джулия отвергала сиквел, считая сюжет устаревшим. Теперь актриса, ценящая свои морщинки и отказавшаяся от подтяжки лица, готова к продолжению. Она признавалась: «Рядом только одна женщина в Голливуде — мужчины доминируют».

#кино #Голливуд #Джулия Робертс #фильмы
