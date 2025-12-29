Голливудские звезды дали свое согласие на новые съемки. Вторая часть фильма будет сняла спустя 35 лет.

Звезды культовой романтической комедии 1990 года «Красотка» Джулия Робертс и Ричард Гир дали принципиальное согласие на съемки сиквела. Инсайдер из продакшена рассказал, что легендарная пара осознала неувядающую популярность фильма и ведет переговоры с Disney.

Финансовый магнат Эдвард Льюис (Гир) и проститутка Вивьен (Робертс) вернутся на экраны спустя 35 лет. На момент оригинала Джулии было 23, Ричарду — 41. Контракты пока не подписаны, но сценарий в работе: «Если не возникнет проблем, они готовы сниматься. „Красотка-2“ состоится», — сообщил источник Mirror. Переговоры активизировались благодаря фанатскому ажиотажу в сети.

Шесть лет назад Джулия отвергала сиквел, считая сюжет устаревшим. Теперь актриса, ценящая свои морщинки и отказавшаяся от подтяжки лица, готова к продолжению. Она признавалась: «Рядом только одна женщина в Голливуде — мужчины доминируют».