61-летний ведущий Первого канала Александр Гордон женился в шестой раз на 23-летней художнице и фотографе Алине Михайловой. Коллега Юлия Барановская поделилась эксклюзивным видео с торжества, показав трогательные моменты: жених распевает «Луч солнца золотого» под баян, а юная невеста в простом светлом платье подходит, обнимает его, после чего Гордон нежно трогает ее за живот и страстно целует на глазах у гостей.

Свадьба прошла 26 декабря в московском ЗАГСе: пара приехала до открытия, и двери им открыл охранник. Вечером отметили уютно в ресторане с друзьями и родными — без помпезности. Гордон предстал в сером пиджаке и джинсах, Барановская написала: «Мой любимый Сашка женился. История сильная! Совет да любовь учителю и наставнику!»

Недавно ведущий развелся с пятой женой, арфисткой Софией Каландадзе (обвенчались в 2020-м, когда ей было 20). Новая возлюбленная — 23-летняя красавица родом из Томска, творческая натура — художница и фотограф. Разница в 38 лет влюбленных не смущает: Гордон ранее заявлял: «Я следую зову сердца. Возраст не важен. Это моя жизнь!» Алина типажом напоминает Софию — в ноябре они вместе появились на кинопремьере, но мало кто понял, что это новая возлюбленная.