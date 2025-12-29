Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыта удивительная причина ухудшения памяти в пожилом возрасте 1 1267

Lifenews
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта удивительная причина ухудшения памяти в пожилом возрасте
ФОТО: Unsplash

Потеря зубов может ускорять снижение памяти.

Ученые из университета Хиросимы показали, что потеря зубов сама по себе может ускорять снижение памяти — даже при полноценном питании. Исследование на стареющих мышах, опубликованное в журнале Archives of Oral Biology (AOB), показало: животные, лишившиеся коренных зубов, хуже справлялись с заданиями на память, несмотря на одинаковый рацион с контрольной группой.

В эксперименте мышей разделили на группы с нормальным и пониженным содержанием белка в пище, а также с удаленными и сохраненными зубами. Спустя шесть месяцев именно потеря зубов, а не дефицит белка оказалась ключевым фактором ухудшения когнитивных показателей. Это указывает на важность жевательной нагрузки для работы мозга.

Анализ тканей мозга подтвердил поведенческие результаты: у мышей с потерей зубов усиливались воспалительные процессы и признаки гибели нейронов в гиппокампе — области, критически важной для формирования памяти. Низкобелковая диета оказывала куда более ограниченное влияние и затрагивала лишь отдельные зоны.

Авторы отмечают, что снижение жевательной активности может запускать неблагоприятные нейробиологические процессы. В перспективе это означает, что сохранение или восстановление жевательной функции — например, с помощью протезирования — может стать одним из доступных способов замедлить когнитивное снижение в пожилом возрасте.

Читайте нас также:
#медицина #память #зубы #старение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • II
    Ira Ira
    30-го декабря

    А что там японцы?? Протрындели на весь мир, что зубы выращивать научились и слились, ну да, не мешки ворочать.)))

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни
Изображение к статье: Раскрыт неочевидный фактор хорошего самочувствия в пожилом возрасте
Изображение к статье: Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео