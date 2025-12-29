Ученые из университета Хиросимы показали, что потеря зубов сама по себе может ускорять снижение памяти — даже при полноценном питании. Исследование на стареющих мышах, опубликованное в журнале Archives of Oral Biology (AOB), показало: животные, лишившиеся коренных зубов, хуже справлялись с заданиями на память, несмотря на одинаковый рацион с контрольной группой.

В эксперименте мышей разделили на группы с нормальным и пониженным содержанием белка в пище, а также с удаленными и сохраненными зубами. Спустя шесть месяцев именно потеря зубов, а не дефицит белка оказалась ключевым фактором ухудшения когнитивных показателей. Это указывает на важность жевательной нагрузки для работы мозга.

Анализ тканей мозга подтвердил поведенческие результаты: у мышей с потерей зубов усиливались воспалительные процессы и признаки гибели нейронов в гиппокампе — области, критически важной для формирования памяти. Низкобелковая диета оказывала куда более ограниченное влияние и затрагивала лишь отдельные зоны.

Авторы отмечают, что снижение жевательной активности может запускать неблагоприятные нейробиологические процессы. В перспективе это означает, что сохранение или восстановление жевательной функции — например, с помощью протезирования — может стать одним из доступных способов замедлить когнитивное снижение в пожилом возрасте.