Описан правильный способ зарядки iPhone 0 444

Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Описан правильный способ зарядки iPhone
ФОТО: Unsplash

Беспроводная зарядка может сломать батарею iPhone из-за перегрева.

Беспроводная зарядка, даже от Apple, может привести к поломке iPhone. Об этом сообщает издание iPhones.

Главный редактор медиа Никита Горяинов рассказал, что с весны 2024 года пользуется iPhone 15 Pro Max, преимущественно заряжая его через MagSafe. Он признался, что из-за беспроводной зарядки за неполные два года аккумулятор его телефона очень сильно износился, и описал правильные способы зарядки смартфонов.

Специалист рассказал, что лучше всего заряжать устройство Apple зарядкой со сниженной силой тока. Так, он начал использовать адаптер с мощностью питания 15 ватт. Также оптимально снять со смартфона чехол, который может привести к перегреву гаджета. Кроме того, можно включить в настройках iOS функцию, чтобы девайс заряжался лишь до 80 процентов, — ее поддерживают некоторые последние iPhone.

В заключение журналист посоветовал снизить случаи использования беспроводной зарядки и MagSafe до минимума. «При беспроводной зарядке часть энергии неизбежно превращается в тепло. А тепло для литий-ионных аккумуляторов — это ускоритель старения», — подчеркнул автор.

#apple #технологии #смартфоны #аккумулятор #зарядка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
