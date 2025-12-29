Baltijas balss logotype
Редкие кадры: Равшана Куркова нарушила правило и показала детей

Люблю!
Дата публикации: 29.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Редкие кадры: Равшана Куркова нарушила правило и показала детей

Актриса редко показывает детей. Однако в этот раз малыши стали полноценными героями съемки.

45-летняя актриса Равшана Куркова поделилась трогательной новогодней фотосессией с 5-летним сыном Гаспаром и 2-летней дочерью Самирой, показав искренние семейные эмоции без постановки.

kurkova.jpg

Фото: соцсети

На снимках брат нежно целует и обнимает младшую сестру, Самира улыбается в ответ, а между детьми ощущается настоящая связь. Куркова сопроводила кадры добрым пожеланием: «В Новом году желаем крепкого здоровья, много поводов для радости и вдохновения! Пусть желания сбываются, а вокруг будет больше любви и счастья».

kurkova2.jpg

Фото: соцсети

Звезда редко показывает наследников в соцсетях. Недавно отметила 5-летие Гаспара редким фото и архивным видео после его рождения. Фотосессия вышла сказочной и уютной — идеальный предновогодний подарок поклонникам.

#семья #соцсети #знаменитости #радость #любовь #дети
