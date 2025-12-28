Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Холод по коже: 5 фильмов ужасов последних лет, которые стоит посмотреть 0 369

Люблю!
Дата публикации: 28.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: "Еретик".

"Еретик".

Фильмы ужасов пробуждают наши эмоции, сталкивают с неизвестным и даже позволяют "прожить" страх в безопасном формате. Это способ взглянуть страху в глаза, а затем выдохнуть с облегчением.

В 2024-2025 годах вышло много нестандартных проектов, которые захватили зрителей и вызвали множество обсуждений и предположений, пишет УНИАН.

Мы собрали для вас пять хорроров, которые идеально подойдут для холодного времени:

1. Оружие

Когда все дети из одного класса, кроме одного, таинственно исчезают в одну и ту же ночь, в одно и то же время, городок остается в неведении, кто или что стоит за их исчезновением.

Американский фильм ужасов Зака Креггера. В нем сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс и Джун Даян Рафаэль.

2. Еретик

Две молодые религиозные женщины втягиваются в игру "в кошки-мышки" в странном доме не менее странного мужчины.

Психологический хоррор Скотта Бека и Брайана Вудсома с Хью Грантом, Софи Тэтчер и Хлоей Ист.

3. Носферату

Готическая история об одержимости между молодой женщиной, которую преследуют призраки, и ужасным вампиром, который влюбился в нее.

Готический фильм ужасов Роберта Эггерса с Биллом Скашгордом, Николасом Холтом, Лили-Роуз Депп и Уиллемом Дефо в главных ролях.

4. Улыбайся 2

Перед началом мирового турне всемирно известная поп-звезда Скай Райли начинает сталкиваться со все более страшными и необъяснимыми событиями. Подавленная нарастающим ужасом и давлением славы, Скай вынуждена взглянуть в глаза своему прошлому.

Американский фильм ужасов Паркера Финна, который является продолжением ужастика "Улыбайся".

5. Черный телефон 2

Девушка начинает получать в своих снах звонки с черного телефона и видеть тревожные видения о трех парнях, которых преследуют в зимнем лагере.

Сверхъестественный фильм ужасов Скотта Дерриксона является продолжением ленты "Черный телефон" - адаптации рассказа Джо Хилла.

Читайте нас также:
#кино #страх #творчество #кинематограф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Красотка» возвращается: Джулия Робертс и Ричард Гир готовы к сиквелу спустя 35 лет
Изображение к статье: Привычки, которые помогают есть в удовольствие и не набирать вес
Изображение к статье: Тренер одобряет: готовим любимый десерт актрисы Энн Хэтэуэй
Изображение к статье: Секреты идеальной курицы: 5 проверенных способов сделать мясо сочным и корочку румяной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Что, опять!?» Новая стихия идет на Латвию - синоптики поразили прогнозом
Наша Латвия
Изображение к статье: Четверть миллиона евро за неделю выманили мошенники у жителей Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвали ненавидящей детей психбольной
В мире
Изображение к статье: Названы пять бесполезных процедур в косметологии
Lifenews
Изображение к статье: Под этой личиной скрывался злодей Марголис. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: В такой толпе трудно остаться незаметным. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео