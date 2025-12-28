Фильмы ужасов пробуждают наши эмоции, сталкивают с неизвестным и даже позволяют "прожить" страх в безопасном формате. Это способ взглянуть страху в глаза, а затем выдохнуть с облегчением.

В 2024-2025 годах вышло много нестандартных проектов, которые захватили зрителей и вызвали множество обсуждений и предположений, пишет УНИАН.

Мы собрали для вас пять хорроров, которые идеально подойдут для холодного времени:

1. Оружие

Когда все дети из одного класса, кроме одного, таинственно исчезают в одну и ту же ночь, в одно и то же время, городок остается в неведении, кто или что стоит за их исчезновением.

Американский фильм ужасов Зака Креггера. В нем сыграли Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс и Джун Даян Рафаэль.

2. Еретик

Две молодые религиозные женщины втягиваются в игру "в кошки-мышки" в странном доме не менее странного мужчины.

Психологический хоррор Скотта Бека и Брайана Вудсома с Хью Грантом, Софи Тэтчер и Хлоей Ист.

3. Носферату

Готическая история об одержимости между молодой женщиной, которую преследуют призраки, и ужасным вампиром, который влюбился в нее.

Готический фильм ужасов Роберта Эггерса с Биллом Скашгордом, Николасом Холтом, Лили-Роуз Депп и Уиллемом Дефо в главных ролях.

4. Улыбайся 2

Перед началом мирового турне всемирно известная поп-звезда Скай Райли начинает сталкиваться со все более страшными и необъяснимыми событиями. Подавленная нарастающим ужасом и давлением славы, Скай вынуждена взглянуть в глаза своему прошлому.

Американский фильм ужасов Паркера Финна, который является продолжением ужастика "Улыбайся".

5. Черный телефон 2

Девушка начинает получать в своих снах звонки с черного телефона и видеть тревожные видения о трех парнях, которых преследуют в зимнем лагере.

Сверхъестественный фильм ужасов Скотта Дерриксона является продолжением ленты "Черный телефон" - адаптации рассказа Джо Хилла.