Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, выступив с «серьезным предупреждением» против любых попыток добиться независимости. Об этом сообщает CNN.

«Китайские военные объявили о мобилизации армейских, военно-морских, военно-воздушных и ракетных подразделений вокруг Тайваня для проведения крупных военных учений, направленных на то, чтобы послать серьезное предупреждение против любых попыток добиться независимости Тайваня и внешнего вмешательства в дела острова», — говорится в материале.

Восточный военный округ Китая заявил, что учения под названием «Миссия правосудия-2025» проверят боевую готовность, а также «блокаду и контроль ключевых портов и критически важных районов». Согласно информации, опубликованной командованием, стрельбы будут проводиться в пяти морских и воздушных зонах, окружающих остров.

Как отмечает телеканал, правительство Тайваня осудило учения, обвинив Китай в «военном запугивании».