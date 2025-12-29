Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня 0 218

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня
ФОТО: Global Look Press

CNN: Китай начал учения вокруг Тайваня против попыток добиться независимости.

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, выступив с «серьезным предупреждением» против любых попыток добиться независимости. Об этом сообщает CNN.

«Китайские военные объявили о мобилизации армейских, военно-морских, военно-воздушных и ракетных подразделений вокруг Тайваня для проведения крупных военных учений, направленных на то, чтобы послать серьезное предупреждение против любых попыток добиться независимости Тайваня и внешнего вмешательства в дела острова», — говорится в материале.

Восточный военный округ Китая заявил, что учения под названием «Миссия правосудия-2025» проверят боевую готовность, а также «блокаду и контроль ключевых портов и критически важных районов». Согласно информации, опубликованной командованием, стрельбы будут проводиться в пяти морских и воздушных зонах, окружающих остров.

Как отмечает телеканал, правительство Тайваня осудило учения, обвинив Китай в «военном запугивании».

Читайте нас также:
#независимость #Тайвань #мобилизация #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин
Изображение к статье: «Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому
Изображение к статье: Трамп раскрыл потери ВСУ
Изображение к статье: Трамп сделал заявление о мире на Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео