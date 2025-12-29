«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это прискорбное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности.

В своем заявлении Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России.

Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Как сообщал bb.lv, президент Украины В. Зеленский категорически отрицал удары украинскими дронами по резиденции российского президента в Новгородской области.