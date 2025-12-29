Baltijas balss logotype
«Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому 3 2750

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому

ОАЭ осудили попытку атаки на резиденцию президента России, заявил эмиратский МИД.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это прискорбное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности.

В своем заявлении Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило солидарность ОАЭ с президентом Российской Федерации, а также с правительством и народом России.

Министерство вновь подчеркнуло непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Как сообщал bb.lv, президент Украины В. Зеленский категорически отрицал удары украинскими дронами по резиденции российского президента в Новгородской области.

photo_2025-12-29_23-05-36.jpg

Читайте нас также:
#безопасность #ОАЭ #нападение #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ji
    jurijs ivanovs
    30-го декабря

    а трамп тоже поверил путину ? они что сговорились ? верят этому путину словно он их лучший друг ! а ведь совсем недавно делегация латвии ездила в эмираты дружить с этими арабскими шейхами ! и даже установили прямое авиасообщение в дубай несколько раз в неделю ! что же теперь нам делать ? кому теперь верить ? ринкевичу ?

    20
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    30-го декабря

    не только арабские шейхи поверили путину ! много стран в мире после коррупционного скандала больше не верят зеленскому ! но мы по прежнему верим ! надо назвать имя главаря шайки коррупционэров на украине ! нечего ходить вокруг да около ! !а мы непоколебимо верим что зеленский не при делах !

    28
    2
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Ответочка за Бучу...Не только украинцы умеют лепить горбатого,но и русские,да и евреи в Израиле не отстают. А если копнуть глубже,то слова украинцы и русские вообще можно заменить.😂😂😂 Чего не сделаешь за 18 трл.долларов . А арабские шейхи-большие друзья Израиля,поэтому кого надо,того и поддерживают в этом спектакле😀😀😀 Значит надо поддерживать Путина.

    2
    20
Читать все комментарии

