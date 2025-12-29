Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский отрицает удар Украины по резиденции Путина, о котором уже сообщили Трампу 1 2175

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Резиденция В. Путина в новгородской области.

Резиденция В. Путина в новгородской области.

Украина сегодня ночью пыталась атаковать дронами резиденцию Путина в Новгородской области, Россия нанесет ответный удар, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Киеве это отрицают.

Президент Украины Владимир Зеленский называет это заявление фейком и связывает его со своими вчерашними переговорами с Трампом:

«Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них.

Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету Министров Украины. Поэтому нужно быть сейчас всем внимательным. Может быть нанесен удар по столице. Тем более что этот человек – если можно говорить и называть это человеком – сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают», - заявил президент Украины.

Тем временем, Владимир Путин уже позвонил Дональду Трампу и сообщил об угрозе своей резиденции в Новгородской области. О подробностях разговора президентов РФ и США доложил помощник Путина Юрий Ушаков:

«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа на то, что фактически сразу после того, как американская сторона сочла переговорный раунд в Мар-а-Лаго успешным, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия — атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

С нашей стороны было чётко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьёзного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала «Томагавки»».

Читайте нас также:
#Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
6
1
4
1
3

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Киев уже наносил удар по Кремлю,но почему то тогда его не обвиняли в терроризме и не грозили никакими ударами.Вот это странно... Так что подождем и посмотрим,куда и как ударит Россия,которая уже об этом заявила,заранее зачем то предупредив Зеленского😂,которого Путин обещал не трогать... Чистый спектакль,ради того ,чтобы оправдать всю СВО,гибель людей и повышение цен в России,Россия теперь требует,чтобы признали Крым и те области,которые теперь прописаны в Конституции РФ,а не по линии разграничения.. Т.е.о всей Украине и Дойдем до Португалии и речи нет. А в этих областях полезных ископае мых на 18 трл долларов,которые народу не достанутся,а будут теперь принадлежать российским и американским олигархам 😀 Бизнесмен Трамп ничего просто так не делает...

    6
    18

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российские войска готовятся занять город Запорожье - Путин
Изображение к статье: «Прискорбное нападение»: арабские шейхи поверили Путину, а не Зеленскому
Изображение к статье: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня
Изображение к статье: Трамп раскрыл потери ВСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Кусочек дикой природы у Аникщяй. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Опасности кормления питомцев сырым мясом: что нужно знать хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео