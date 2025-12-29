Президент Украины Владимир Зеленский называет это заявление фейком и связывает его со своими вчерашними переговорами с Трампом:

«Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них.

Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету Министров Украины. Поэтому нужно быть сейчас всем внимательным. Может быть нанесен удар по столице. Тем более что этот человек – если можно говорить и называть это человеком – сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают», - заявил президент Украины.

Тем временем, Владимир Путин уже позвонил Дональду Трампу и сообщил об угрозе своей резиденции в Новгородской области. О подробностях разговора президентов РФ и США доложил помощник Путина Юрий Ушаков:

«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги Дональда Трампа на то, что фактически сразу после того, как американская сторона сочла переговорный раунд в Мар-а-Лаго успешным, киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия — атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

С нашей стороны было чётко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьёзного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала «Томагавки»».