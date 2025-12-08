Standard имеет меньше премиальных деталей и функций, но все еще может проехать более 480 км на одной зарядке.

Компания Tesla запустила новый, более дешевый вариант своего электромобиля Model 3 в Европе. Это произошло через два месяца после запуска этой модели в США, пишет Reuters.

Как отмечает Reuters, в Европе спрос на электромобили Tesla уменьшился. Многие покупатели выбирают машины других брендов, например Volkswagen ID.3 или китайский BYD Atto 3.

Новая версия Model 3 получила название Standard. Она имеет меньше премиальных деталей и функций, но все еще может проехать более 480 км на одной зарядке. Поставки начнутся в первом квартале 2026 года.

Согласно веб-сайту Tesla, цена нового Model 3 Standard в Европе: Германия — €37 970; Норвегия — 330 056 норвежских крон; Швеция — 449 990 шведских крон.

Для сравнения, более дорогая версия Model 3 в Германии стоит почти €46 000. В США Standard продается за $36 990.

Гендиректор Tesla Илон Маск давно обещал более доступные машины для массового рынка. Хотя компания сейчас активно работает над искусственным интеллектом, роботакси и гуманоидными роботами, новые автомобили останутся главным источником дохода в ближайшее время.