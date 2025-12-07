Baltijas balss logotype
Диетолог развенчала популярный миф о завтраке

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог развенчала популярный миф о завтраке

Диетолог Елена Тихомирова развенчала распространённый миф о значимости раннего завтрака. Она утверждает, что человек может поесть через несколько часов после пробуждения, и это не нанесёт вреда организму.

 

«Каждый человек уникален. Если кому-то не хочется есть по утрам, это совершенно нормально. Нет ни вреда, ни пользы от того, что он поест через 2-3 часа после пробуждения», — отметила эксперт.

По словам специалиста по питанию, если человек, который не привык завтракать сразу после пробуждения, решит плотно позавтракать, то в течение дня он может испытывать сонливость и вялость.

«Однако если человек осознает, что, пропустив завтрак, он также пропустит обед и наестся на ночь, это уже плохо», — подчеркнула Тихомирова.

Тем не менее, диетолог выделила группу людей, которым завтрак пропускать нельзя. Это пациенты, соблюдающие лечебный режим питания, например, при хронических гастритах, язвах и т.д.

«Для здоровых людей нет строгих рекомендаций в этом отношении. Каждый может завтракать в то время, которое ему наиболее комфортно», — резюмировала доктор.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
