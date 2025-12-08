Благодаря такому удобству, как холодильник, люди могут хранить продукты питания неделями, а порой и месяцами. Однако некоторые из них становятся опасными для здоровья всего через сутки после приготовления, и холодильник не спасет от этого.

По словам диетолога Трейси Бригман из Университета Джорджии и эксперта по безопасности пищевых продуктов Дарин Детвилера из Северо-Восточного университета в Бостоне (США), особое внимание следует уделять яйцам, рису и дыням.

Эти продукты, находясь в приготовленном или нарезанном (в случае дыни) состоянии, могут вызвать серьезное пищевое отравление уже через сутки хранения в холодильнике. Ученые объясняют, почему полезные продукты могут стать опасными.

Листериоз поражает лимфатическую ткань и нервную систему, а также способствует образованию специфических образований в органах, чаще всего в печени. Заболевание сопровождается диареей, повышением температуры, головной болью и мышечной слабостью. Эксперты предупреждают, что даже неочищенные и сваренные вкрутую яйца могут оставаться безопасными для здоровья не более одной недели.

Дыню также рекомендуется употреблять сразу после нарезки. Даже в холодильнике мякоть плода становится привлекательной для патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерия. Поэтому лучше избегать покупки уже нарезанной дыни.

Сетчатая и пористая структура кожуры дыни служит надежным укрытием для бактерий. Избавиться от них практически невозможно, даже если тщательно очищать кожуру. Во время нарезки патогены могут легко попасть в мякоть плода, создавая идеальные условия для их размножения.

Аналогичные нежелательные последствия могут возникнуть при употреблении отварного риса, который хранился в холодильнике более суток. Термическая обработка крупы не уничтожает все споры бактерий, способствующих острым кишечным расстройствам. Об этом сообщают американские ученые в статье, опубликованной в издании Daily Mail.