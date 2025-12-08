Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приготовил и сразу съел: какие продукты не следует хранить после готовки и почему 0 407

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Приготовил и сразу съел: какие продукты не следует хранить после готовки и почему

Благодаря такому удобству, как холодильник, люди могут хранить продукты питания неделями, а порой и месяцами. Однако некоторые из них становятся опасными для здоровья всего через сутки после приготовления, и холодильник не спасет от этого.

 

По словам диетолога Трейси Бригман из Университета Джорджии и эксперта по безопасности пищевых продуктов Дарин Детвилера из Северо-Восточного университета в Бостоне (США), особое внимание следует уделять яйцам, рису и дыням.

Эти продукты, находясь в приготовленном или нарезанном (в случае дыни) состоянии, могут вызвать серьезное пищевое отравление уже через сутки хранения в холодильнике. Ученые объясняют, почему полезные продукты могут стать опасными.

Листериоз поражает лимфатическую ткань и нервную систему, а также способствует образованию специфических образований в органах, чаще всего в печени. Заболевание сопровождается диареей, повышением температуры, головной болью и мышечной слабостью. Эксперты предупреждают, что даже неочищенные и сваренные вкрутую яйца могут оставаться безопасными для здоровья не более одной недели.

Дыню также рекомендуется употреблять сразу после нарезки. Даже в холодильнике мякоть плода становится привлекательной для патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла и листерия. Поэтому лучше избегать покупки уже нарезанной дыни.

Сетчатая и пористая структура кожуры дыни служит надежным укрытием для бактерий. Избавиться от них практически невозможно, даже если тщательно очищать кожуру. Во время нарезки патогены могут легко попасть в мякоть плода, создавая идеальные условия для их размножения.

Аналогичные нежелательные последствия могут возникнуть при употреблении отварного риса, который хранился в холодильнике более суток. Термическая обработка крупы не уничтожает все споры бактерий, способствующих острым кишечным расстройствам. Об этом сообщают американские ученые в статье, опубликованной в издании Daily Mail.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Для эффективного похудения выбирайте хрустящие продукты - исследование
Изображение к статье: Действительно ли пшеничная мука высшего сорта является самой вредной из всех видов?
Изображение к статье: Рис для успокоения, помидор для бодрости: как цвет пищи влияет на нас
Изображение к статье: «Спасибо не скажет»: эксперты назвали продукты, вредящие печени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Им есть что вспомнить о бурной молодости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео