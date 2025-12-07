Миндаль способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и помогает в снижении веса. Об этом сообщил клеточный биолог Александр Созыкин.

По словам специалиста, этот орех снижает уровень холестерина и активизирует приток крови к внутренним органам.

«Миндаль можно использовать для контроля уровня сахара в крови, так как он является отличным источником магния. Рекомендуется употреблять от 10 до 16 орехов в день», — добавил он.

Александр Созыкин подчеркнул, что миндаль также помогает в борьбе с избыточным весом и ожирением. В нем содержится много белка и клетчатки, но мало углеводов, что способствует длительному ощущению сытости после его употребления.

Кроме того, миндаль помогает справляться с анемией благодаря высокому содержанию железа и витаминов, необходимых для выработки гемоглобина.

Тем не менее, биолог предупреждает, что миндаль может вызывать аллергические реакции. Поэтому людям, склонным к аллергиям, следует проявлять осторожность.