Уран не такой странный, как считалось: 39-летняя загадка «Вояджер-2» решена 0 260

Техно
Дата публикации: 08.12.2025
Focus
Изображение к статье: Уран не такой странный, как считалось: 39-летняя загадка «Вояджер-2» решена
ФОТО: Wikipedia

39 лет назад космический аппарат “Вояджер-2” сфотографировал планету Уран с близкого расстояния и подарил миру новую загадку. Но ученые считают, что они ее решили и связана она с влиянием Солнца, пишет Фокус.

39 лет назад космический аппарат “Вояджер-2” сфотографировал планету Уран с близкого расстояния и подарил миру новую загадку. Но ученые считают, что они ее решили и связана она с влиянием Солнца.

Ученые говорят, что планета Уран не такая странная, как показали данные аппарата "Вояджер-2". Просто зонд NASA исследовал седьмую планету Солнечной системы в не самый удачный день. Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, предлагают свой вариант решения 39-летней загадки Урана, пишет IFLScience.

"Вояджер-2" остается пока единственным космическим аппаратом, которому удалось сфотографировать планету Уран с близкого расстояния в январе 1986 года. "Вояджер-2" провел первые измерения магнитосферы Урана, то есть защитной области вокруг планеты, находящейся под влиянием ее магнитного поля, которое защищает Уран от влияния плазмы солнечного ветра.

Внутри магнитосферы аппарат NASA обнаружил электронные радиационные пояса (подобные есть и у Земли). Но уровень энергии в этих поясах просто зашкаливал и уступал только уровню энергии самых интенсивных радиационных поясов в Солнечной системе, которые имеет Юпитер. Ученые не обнаружили явного источника повышения энергии, который должен был быть связан с радиацией Урана. Ученые пришли к выводу, что ответом на эту загадку является, то, что повышенный уровень энергии электронных радиационных поясов Урана был вызван необычным порывом соленного ветра. То есть "Вояджер-2" просто исследовал Уран в не совсем удачный день, когда планета подверглась особенно сильному влияния Солнца.

Сейчас Земля переживает постоянное влияние солнечных бурь из-за того, что Солнце находится в активной фазе, и магнитное поле нашей планеты испытывает на себе это воздействие. Мощные выбросы плазмы и солнечные ветры могут серьезно нарушить стабильность уровней радиации и магнитного поля Земли. То же самое, как считают ученые, можно сказать и про Уран.

Астрономы считают, что магнитосфера Урана была сильно деформирована солнечным ветром, который объединился с высокоскоростными выбросами плазмы с Солнца. Скорее всего это привело к накоплению высокоэнергетических частиц в электронных радиационных поясах Урана.

Ученые собрали данные о событии 2019 года, когда радиационные пояса Земли испытали повышенный уровень энергии, вызванный мощными солнечными бурями. Сходство между этим событием и тем, что обнаружил "Вояджер-2" в радиационных поясах Урана, оказалось поразительным.

По словам авторов исследования, если с системой Урана взаимодействовал аналогичный механизм, это объясняет, почему "Вояджер-2" зафиксировал неожиданный уровень энергии в радиационных поясах.

Астрономы считают, что во всем могут быть виноваты так называемые хоровые волны. Это плазменные волны, которые регулярно наблюдают возле Земли. Они играют ключевую роль в формирование радиационных поясов нашей планеты. Ранее считалось, что хоровые волны рассеивают электроны, которые затем теряются в атмосфере Урана. Но ученые выяснили, что при определенных условиях они могут ускорять электроны и снабжать их большей энергией.

Фокус

#космос #наука #радиация #солнце #исследования
