Отделение наук о Земле Российской академии наук (ОНЗ РАН) выступило с предложением возродить советский мегапроет «поворота» сибирских рек, который пытались реализовать в 1970е, но свернули в конце 1980х после того, как ученые пришли к выводу, что он обернется экологической катастрофой.

Как сообщает РБК, решение «проработать научную составляющую» нового проекта «разворота рек» было принято на октябрьском заседании научного совета ОНЗ РАН. Наиболее перспективными ученые признали два варианта. Первый во многом повторяет советский: предполагается перенаправить часть стока реки Оби в Аральский регион на границе Узбекистана и Казахстана.

Второй вариант предлагает направить сибирские реки в «новые регионы» РФ, которые испытывают дефицит пресной воды. Для этого стоки Печоры и Северной Двины в РАН предлагают перебросить в бассейн Волги и далее в Приазовье.

В отличие от советских времен, сейчас проект выглядит более реальным как с технической, так и с экономической точек зрения, заявил академик РАН Роберт Нигматулин. По его словам, в переброске предлагается использовать только часть стока сибирских рек — от 20 до 70 куб. км в год., а изъятие «избытка водных ресурсов» из Сибири поможет замедлить таяние Арктики и вечной мерзлоты.

«Этот шаг одновременно решит проблему водного дефицита в Центральной Азии и снизит тепловую нагрузку на Арктику», — заявил Нигматуллин, добавив, что проект также может стать «основой для углубления евразийской интеграции».

В отличие от советского проекта открытого канала, по которому предполагалась переброска 24,3 куб. км пресной воды, на этот раз воду планируют качать по пластиковым трубам. На первом этапе такая система сможет ежегодно пропускать около 5,5 млрд куб. м обской воды, а при необходимости ее мощность можно увеличить в 4 раза, полагают ученые.

Объем инвестиций такой в проект может начинаться от $100 млрд, но итоговая цифра может быть существенно выше, оценивает Дмитрий Созонов, руководитель проектов консалтинговой компании «ИЭС Инжиниринг и Консалтинг». «Наибольшие затраты придутся на электроэнергию для десятков насосных станций, техническое обслуживание и обеспечение безопасности тысяч километров трубопровода», — объясняет он. Минимальные сроки создания ключевых мощностей, по оценке Сазонова, составят 10 лет.

В СССР проект «разворота» сибирских рек разрабатывали два десятилетия, и решение о его старте принял 25-й съезд КПСС в 1976 году. Спустя 10 лет Политбюро ЦК КПСС решило прекратить работы после того, как пять отделений Академии наук представили отрицательные заключения и сообщили об ошибках в расчетах, а группа академиков во главе с Александром Яншиным отправила письмо в ЦК, предупреждая о «катастрофических последствиях» разворота рек. По мнению Яншина, проект мог привести к нехватке воды в сибирских городах, включая Омск и Новосибирск, уменьшению количества рыбы в реках, высыханию болот и, как следствие, торфяным пожарам, а также вымиранию животных.