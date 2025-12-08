Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый безопасный конфайнмент (Новый саркофаг) на Чернобыльской АЭС, поврежденный в результате удара дрона в феврале 2025 года, утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

Новый саркофаг не обеспечивает локализационную способность, но его несущие конструкции и системы мониторинга не получили необратимых повреждений. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Эксперты агентства рекомендуют продолжить работы по восстановлению и защите конструкции, включая меры по контролю влажности и обновленной программе мониторинга коррозии. Кроме того, предлагается модернизация интегрированной автоматической системы мониторинга оригинального «саркофага», построенного сразу после аварии 1986 года.

В 2026 году планируется дополнительный временный ремонт с поддержкой Европейского банка реконструкции и развития для восстановления локализационной функции саркофага.

Новый безопасный конфайнмент (сокр. НБК, англ. New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка») — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка накрыла устаревшее «Укрытие». Она стала крупнейшим подвижным наземным сооружением в мире.

Строительство было начато в 2007 году. Первоначально предполагалось, что проект будет готов к 2012—2013 годам, но из-за недостаточного финансирования сроки сдачи объекта откладывались. В конце ноября 2016 года арка была успешно надвинута на здание реактора, после чего продолжился процесс монтажа оборудования и проверок. Завершение проекта и сдача его в эксплуатацию ожидались в ноябре 2017 года, однако позже были перенесены на май 2018 года, поскольку компания-подрядчик Novarka не смогла своевременно завершить необходимые работы. Окончательно НБК был сдан в эксплуатацию 10 июля 2019 года.

Конфайнмент — это многофункциональный комплекс для преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Он состоит из 19 подструктур, основной из которых является защитное сооружение в виде арки со специальной двойной обшивкой. Также в проекте предусмотрены особые фундаменты, западная и восточная торцевые стены, нестандартные мостовые краны, многофункциональная система вентиляции, технологический комплекс с участками дезактивации, фрагментации и упаковки радиоактивных материалов и т. д.