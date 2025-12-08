Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В воскресенье из-за пожаров из жилых домов эвакуированы несколько десятков человек 0 507

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В воскресенье из-за пожаров из жилых домов эвакуированы несколько десятков человек
ФОТО: LETA

В воскресенье из-за пожаров из жилых домов были эвакуированы несколько десятков человек, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 11:34 был получен вызов на улицу Тирума в Салацгриве, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади двух квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались три человека.

В 14:43 поступил вызов на улицу Даугавпилс в Балви, где, согласно полученной информации, пожар произошёл в жилом доме на площади 80 квадратных метров. По прибытии на место происшествия было установлено, что открытым пламенем горело одноэтажное кирпичное здание. До прибытия ГПСС из дома эвакуировались шесть человек.

В 17:24 был получен вызов на улицу Памату в Гулбене, где в лестничной клетке двухэтажного жилого дома горел электрический шкаф. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 15 человек.

Читайте нас также:
#пожар #происшествия #Латвия #эвакуация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли было уберечь пенсионерку от трагедии, если бы самоуправление действовало активнее
Изображение к статье: Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики
Изображение к статье: Пандемии давно нет, а дело о подделке Римшевичем сертификата вакцинации от Covid-19 все еще рассматривает суд
Изображение к статье: Полковник Михайлов воплощал типовые качества российского силовика. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео