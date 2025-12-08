В воскресенье из-за пожаров из жилых домов были эвакуированы несколько десятков человек, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 11:34 был получен вызов на улицу Тирума в Салацгриве, где в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади двух квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались три человека.

В 14:43 поступил вызов на улицу Даугавпилс в Балви, где, согласно полученной информации, пожар произошёл в жилом доме на площади 80 квадратных метров. По прибытии на место происшествия было установлено, что открытым пламенем горело одноэтажное кирпичное здание. До прибытия ГПСС из дома эвакуировались шесть человек.

В 17:24 был получен вызов на улицу Памату в Гулбене, где в лестничной клетке двухэтажного жилого дома горел электрический шкаф. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 15 человек.