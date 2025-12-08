Baltijas balss logotype
В Японии будут сажать в тюрьму за генно-модифицированных детей 0 330

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гены людей уникальны, и вмешательство в них - преступление.

Гены людей уникальны, и вмешательство в них - преступление.

Ограниченность знаний в сфере редактирования генома не позволяет полноценно оценить риски рождения.

Власти Японии собираются ввести уголовную ответственность за имплантацию генно-модифицированных эмбрионов человека или животного. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Соответствующий законопроект будет внесен в парламент в 2026 году. Правительство рассматривает возможность установить наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 10 млн иен. Кроме того, инициатива предполагает обязательное уведомление властей о любых исследованиях с участием генно-модифицированных эмбрионов, а также ведение подробных журналов.

В настоящее время процедуры по имплантации ГМО-эмбрионов находятся под запретом в Японии, однако нарушители не несут ответственности. Власти опасаются, что такая безнаказанность усилит тренд на появление так называемых «дизайнерских детей», когда родители заранее заказывают характеристики будущего ребенка, например, рост, черты внешности и уровень интеллекта.

Ограниченность знаний в сфере редактирования генома не позволяет полноценно оценить риски рождения таких детей. Вмешательства приведут к непредсказуемым изменениям, которые могут передаваться по наследству, поэтому юридическое регулирование власти считают необходимым.

При этом в японском правительстве не исключили, что в будущем могут пересмотреть свои решения по этой теме и легализовать отдельные клинические применения модификации генов.

#наука #Япония #генетика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

