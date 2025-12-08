Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рис для успокоения, помидор для бодрости: как цвет пищи влияет на нас 0 70

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рис для успокоения, помидор для бодрости: как цвет пищи влияет на нас

Может ли цвет продуктов сделать человека более энергичным или оказать успокаивающее воздействие? Ученые уверенно отвечают — цвет пищи тесно связан с психологией и влияет на настроение не меньше, чем оттенок одежды или волос. Более того, подсознание человека связывает цвета с определенными вкусами. Так, жёлтый и зелёный могут восприниматься как кислые, красный — как сладкий, белый — как солёный, а коричневый и чёрный — как горький.

 

Яркие цвета иногда затмевают истинный вкус продукта. Один известный производитель цветных драже однажды выпустил новинку — белые конфеты. Потребители были в замешательстве и не могли сразу определить их вкус. В другом эксперименте в белое вино добавили безвкусный красный краситель, и профессиональные дегустаторы назвали его красным.

Профессор Спенсер из Оксфорда утверждает, что продукты различных цветов «тренируют» наши органы чувств. Мозг почти не активен, когда апельсин просто оранжевый — это скучно. Внимание не напряжено. А должно ли быть?

Участникам эксперимента профессора Спенсера предлагали белые и цветные йогурты, но с одинаковым вкусом. Они съедали значительно больше цветных. Оказалось, что еду одного цвета мы неосознанно кладём в тарелку реже, чем разноцветные продукты.

Даже оттенок посуды имеет значение. Привлекательная посуда «заставляет» нас съедать больше или готовить более изысканные блюда. Доказано, что организованный по правилам обед или ужин проходит медленнее, с лучшим пережёвыванием пищи, что предотвращает переедание. Напротив, фастфуд и еда на ходу способствуют избыточному потреблению.

Как действуют разные цвета? Если нужно успокоиться — соберите на тарелке продукты белого цвета: рис, куриное мясо, белые грибы.

Не хватает веса? Увеличьте потребление оранжевого — он стимулирует аппетит.

Не хватает энергии? Срочно нужны красные продукты. Жёлтые лимоны, бананы и ананасы помогут сосредоточиться, активизировать внимание и прояснить ум.

А какой цвет отвечает за баланс? Конечно, зелёный. Продукты этого цвета правильно распределяют энергию: когда необходимо — успокоят, а в другой ситуации — взбодрят.

Однако они иногда задают нужный оттенок. Вот такая цветотерапия.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Для эффективного похудения выбирайте хрустящие продукты - исследование
Изображение к статье: Действительно ли пшеничная мука высшего сорта является самой вредной из всех видов?
Изображение к статье: Приготовил и сразу съел: какие продукты не следует хранить после готовки и почему
Изображение к статье: «Спасибо не скажет»: эксперты назвали продукты, вредящие печени

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео