Может ли цвет продуктов сделать человека более энергичным или оказать успокаивающее воздействие? Ученые уверенно отвечают — цвет пищи тесно связан с психологией и влияет на настроение не меньше, чем оттенок одежды или волос. Более того, подсознание человека связывает цвета с определенными вкусами. Так, жёлтый и зелёный могут восприниматься как кислые, красный — как сладкий, белый — как солёный, а коричневый и чёрный — как горький.

Яркие цвета иногда затмевают истинный вкус продукта. Один известный производитель цветных драже однажды выпустил новинку — белые конфеты. Потребители были в замешательстве и не могли сразу определить их вкус. В другом эксперименте в белое вино добавили безвкусный красный краситель, и профессиональные дегустаторы назвали его красным.

Профессор Спенсер из Оксфорда утверждает, что продукты различных цветов «тренируют» наши органы чувств. Мозг почти не активен, когда апельсин просто оранжевый — это скучно. Внимание не напряжено. А должно ли быть?

Участникам эксперимента профессора Спенсера предлагали белые и цветные йогурты, но с одинаковым вкусом. Они съедали значительно больше цветных. Оказалось, что еду одного цвета мы неосознанно кладём в тарелку реже, чем разноцветные продукты.

Даже оттенок посуды имеет значение. Привлекательная посуда «заставляет» нас съедать больше или готовить более изысканные блюда. Доказано, что организованный по правилам обед или ужин проходит медленнее, с лучшим пережёвыванием пищи, что предотвращает переедание. Напротив, фастфуд и еда на ходу способствуют избыточному потреблению.

Как действуют разные цвета? Если нужно успокоиться — соберите на тарелке продукты белого цвета: рис, куриное мясо, белые грибы.

Не хватает веса? Увеличьте потребление оранжевого — он стимулирует аппетит.

Не хватает энергии? Срочно нужны красные продукты. Жёлтые лимоны, бананы и ананасы помогут сосредоточиться, активизировать внимание и прояснить ум.

А какой цвет отвечает за баланс? Конечно, зелёный. Продукты этого цвета правильно распределяют энергию: когда необходимо — успокоят, а в другой ситуации — взбодрят.

Однако они иногда задают нужный оттенок. Вот такая цветотерапия.