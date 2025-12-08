Baltijas balss logotype
Действительно ли пшеничная мука высшего сорта является самой вредной из всех видов? 0 294

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли пшеничная мука высшего сорта является самой вредной из всех видов?

Стоит ли ее приобретать?

 

- Рекомендую заменить пшеничную муку высшего сорта на более полезные альтернативы. Чем грубее помол, тем больше пользы для организма, - утверждает диетолог и нутрициолог Ольга ШУХ. - Мука высшего сорта уступает в этом плане, так как имеет самый мелкий помол. Она производится из центральной части эндосперма пшеничного зерна, где практически отсутствуют полезные вещества. В ней содержится лишь высокое количество крахмала и небольшое количество белка. Таким образом, чем ниже сорт пшеничной муки, тем больше в ней полезных компонентов, так как сохраняются микроэлементы и витамины, присутствующие в зерне.

Наилучший выбор - мука из грубого помола, поскольку она содержит необходимые организму витамины и минералы. Лидирующие позиции занимают цельнозерновая, обойная и обдирная мука.

В выпечку вместо пшеничной муки высшего сорта можно добавлять рисовую, кукурузную и овсяную муку.

Оставить комментарий

