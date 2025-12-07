Baltijas balss logotype
Нутрициолог объяснила, как свинина полезна для атлетов

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нутрициолог объяснила, как свинина полезна для атлетов

Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась информацией о пользе свинины для атлетов. В этом продукте содержатся девять аминокислот, необходимых для роста и поддержания мышечной массы.

 

По словам специалиста, свинина является источником высококачественного белка.

С возрастом наши мышцы начинают деградировать, и недостаток таких нутриентов может ускорить этот процесс, а также повысить риск различных заболеваний.

«Для спортсменов также важно, что свинина содержит бета-аланин. Эта аминокислота необходима для синтеза карнозина, который способствует эффективной работе мышц и уменьшает уровень усталости», — подытожила нутрициолог.

Оставить комментарий

