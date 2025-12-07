Врач-педиатр Рамил Шахвеледов утверждает, что чай с молоком способствует расслаблению после напряженного дня как для взрослых, так и для детей, что особенно важно для малышей с повышенной возбудимостью и гиперактивностью.

По словам специалиста, горячий чай с молоком может быть полезен при первых признаках простуды, а также способствует нормализации работы кишечника.

«Молоко и чай, особенно зеленый, содержат теанин. Эта аминокислота помогает улучшить пищеварение и снижает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта», — делится мнением эксперт.

Кроме того, молоко богато кальцием, фосфором, витамином D и другими полезными веществами, которые укрепляют костную систему и поддерживают здоровье зубов.

«Чай насыщен антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения», — подытожил врач.