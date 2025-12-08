Согласно данным исследования, мы потребляем пищу в два раза быстрее, когда она требует меньше жевания. Однако наиболее важным является то, что мы быстрее ощущаем сытость, когда едим твердую и хрустящую еду.

Методология исследования

В ходе эксперимента ученые из Нидерландов предоставили 50 участникам четыре идентичных обеда — два из них были ультра-обработанными, а два — с минимальной обработкой. Важно отметить, что одно блюдо в каждой категории имело более твердую и хрустящую текстуру, что затрудняло быстрое потребление, в то время как другое было более мягким.

Результаты показали, что люди потребляли на 26% меньше калорий, когда обед имел более твердую текстуру, независимо от уровня обработки, так как такие блюда не могли быть съедены так быстро.

К более сложным блюдам относились отварной рис вместо мягкого картофельного пюре, хрустящий салат вместо капустного и жевательная куриная грудка вместо рыбных закусок.

Среди других продуктов на тарелке были твердое свежее яблоко вместо консервированных мягких манго, густой йогурт без добавок вместо ароматизированного йогуртового напитка, а также более густая томатная сальса вместо соуса тартар. Все обеды имели одинаковое количество калорий и были оценены по шкале «вкусности» на одном уровне.

Тем не менее, участники потребляли меньше калорий — примерно на 300 калорий меньше — из-за более твердых и хрустящих обедов, так как съедали меньше еды. Это, вероятно, связано с тем, что им приходилось больше жевать, прежде чем проглотить, что замедляло общий темп потребления пищи почти вдвое.

Исследователи предполагают, что более медленный процесс приема пищи позволяет организму лучше отслеживать количество съеденной еды, что способствует более быстрому осознанию сытости.

Профессор Киаран Форд, старший автор исследования из Вагенингенского университета в Нидерландах, отметил: «Теперь у нас есть более десяти доказательств того, что люди, выбирающие текстуры, которые заставляют их есть медленнее, такие как более хрустящие, твердые или жевательные продукты, могут потреблять меньше калорий, при этом ощущая такую же удовлетворенность».

Интересно, что самое низкое среднее потребление калорий в ходе исследования — 483 калории — было зафиксировано, когда участники ели твердую пищу с минимальной обработкой, в то время как самое высокое потребление (790 калорий) наблюдалось при употреблении мягкой пищи с высокой степенью обработки.